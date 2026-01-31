Capitalinas y Capitalinos Contarán con Acceso más Seguro Hacia el ISSSTE y el Bulevar

Con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la movilidad peatonal, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, avanza en la construcción de una nueva banqueta en una zona de alto tránsito ciudadano, informó José de Jesús Cervantes García, jefe del Departamento de Apoyos y Programas Administrativos.

El funcionario detalló que esta obra fue una solicitud realizada desde el inicio de la administración del alcalde Miguel Varela, principalmente por peatones que transitan diariamente por el lugar, muchos de ellos adultos mayores que acuden al ISSSTE para recibir atención médica.

“Por esta zona principalmente transitan adultos mayores que acuden al ISSSTE por asuntos médicos; sin embargo, también hay flujo de peatones de diversas edades que requerían esta banqueta, ya que caminaban por una brecha de terracería que se formó con el paso del tiempo”, señaló Cervantes García.

La obra responde a peticiones de vecinos de las colonias Buenavista, El Mirador y 5 Señores, ya que este paso conecta con el Callejón de Ruiz y la Privada de Caleros, donde se ubican la Escuela Secundaria Técnica No. 1 y el área de Urgencias del ISSSTE, lo que la convierte en una ruta de tránsito constante.

El proyecto contempla no solo la construcción de la banqueta, sino también la instalación de alumbrado público y el reacondicionamiento del entorno con plantas endémicas de la región, así como el mejoramiento general del área.

“El compromiso es que construyamos la banqueta y mejoremos la iluminación para dar seguridad a las personas que pasan diariamente. Se beneficiará a más de mil 500 personas que bajan al bulevar por esta brecha. Estamos haciendo posible este paso peatonal y dando resultados a las y los capitalinos”, afirmó.

Cervantes García reiteró que los principales beneficiarios serán adultos mayores que utilizan la escalinata del Callejón de Ruiz para acudir a consulta en la parte alta del ISSSTE, sobre la avenida de la Juventud. La obra quedará concluida en los primeros días de febrero.