Disminuyen 42% los Homicidios Dolosos en Baja California, de Septiembre de 2024 a Diciembre de 2025: Presidenta Sheinbaum

Avanza Estrategia Nacional de Seguridad:

El promedio de homicidios dolosos pasó de 7.13 víctimas en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

En Baja California, se detuvieron a 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 253 armas de fuego, más de 30 toneladas de droga y se desmantelaron tres laboratorios.

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este delito presentó una reducción del 50 por ciento, se detuvieron a 70 personas, se abrieron 29 carpetas de investigación y se desarticularon 20 bandas criminales.

Tijuana, Baja California.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, en Baja California disminuyeron 42 por ciento los homicidios dolosos, ya que este delito pasó de 7.13 víctimas en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

“Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California, muy importante. Nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre 2024 fue un mes muy alto, 7.13 homicidios diarios, en este momento 4.13, por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una disminución del 42 por ciento”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que sólo con la llegada de la Cuarta Transformación, la tendencia de los homicidios dolosos disminuyó, en tanto que de 2006 a 2012, periodo de Felipe Calderón, este delito aumentó de 28.6 homicidios diarios a 70.9 y con Enrique Peña Nieto, pasó de 70.9 homicidios diarios a 100.5.

“Si no hubiera llegado la Cuarta Transformación esta tendencia hubiera continuado, eso no se nos puede olvidar. Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se estabiliza y comienza a disminuir. En un año nosotros bajamos de 91.7 (homicidios diarios) a 64. Este dato es un resultado de la Estrategia de Seguridad”, explicó.

Reconoció que a la llegada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, los homicidios comenzaron a disminuir, lo que se reforzó con el trabajo coordinado con el Gobierno de México y enfatizó que hay que seguir trabajando todos los días en materia de seguridad y al mismo tiempo dar atención a las causas en todos los municipios.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos por año presentaron una reducción de 28 por ciento respecto a 2024, lo que hace de 2025 el año más bajo desde 2018, al pasar de 6.5 en 2024 a 4.7 en 2025.

Además, el promedio diario de delitos de alto impacto presentó una reducción del 38 por ciento al pasar de 10.43 en septiembre de 2024 a 6.48 en diciembre de 2025; mientras que de forma anual la disminución de los delitos de alto impacto es del 32 por ciento de enero de 2024 a diciembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se detuvieron a 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 253 armas de fuego, más de 30 toneladas de droga, entre ellas 242 kilos y 621 mil pastillas de fentanilo, también se inhabilitaron tres laboratorios. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, este delito presentó una reducción del 50 por ciento en la incidencia, se detuvieron a 70 personas, entre ellos 11 objetivos prioritarios, se abrieron 29 carpetas de investigación y se desarticularon 20 bandas criminales.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, informó que, como parte del eje de Atención a la Causas, en Baja California, las Mesas de Paz sesionaron en 320 ocasiones, en mil 600 en cinco regiones y además se llevaron a cabo una mesa interestatal y una interregional, con lo que se generaron 984 acuerdos de gobernabilidad y seguridad.

Se realizaron 138 Jornadas por la Paz en las que participaron 26 mil 951 personas, se instalaron siete Consejos de Paz y Justicia Cívica, se brindaron 126 mil 729 atenciones, se hicieron 15 mil 123 visitas casa por casa en 36 colonias, se instalaron 21 Comités de Paz, 39 Ferias de Paz y se recuperaron 54 espacios públicos.

Además, se realizó el primer censo nocturno con apoyo de 400 Servidores y Servidoras de la Nación, se incorporaron 100 jóvenes al programa Jóvenes Sembradores de Paz, se reunieron más de 53 personas para el concierto gratuito de Residente y con Sí al Desarme, Sí a la Paz, en cuatro municipios se intercambiaron, de forma voluntaria, 481 armas de fuego. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que en Baja California la disminución de los homicidios se debe gracias a la estrategia de atención a las causas y particularmente por la coordinación que ya da resultados en el estado.