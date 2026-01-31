En México Construimos Puentes en vez de Muros: Presidenta Claudia Sheinbaum al Inaugurar Primera Etapa del Viaducto Elevado de Tijuana

“El Valor de las Mexicanas y de los Mexicanos es la Fraternidad”

La primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos de La Garita hasta la carretera que conecta a las playas de Tijuana. En una segunda etapa, el Viaducto Elevado de Tijuana llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Tijuana, Baja California.- Desde Tijuana, Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México tiene como principio el tender puentes, ya que son mejor que los muros, además de que a las mexicanas y a los mexicanos los define el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria, así como la defensa de su soberanía e independencia.

“Hoy que estamos en la frontera, cerrar con tres pensamientos. El primero: un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias. California, que está aquí a un lado, dicen que ya es la cuarta economía del mundo si se tomara California como un país, pues California no sería lo que es, si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Lo segundo: para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio.

“Y lo tercero: por encima de todo, nuestros valores. El valor de las mexicanas y de los mexicanos es la fraternidad, es el amor al prójimo, siempre. Y no debemos olvidar que las mexicanas y los mexicanos tenemos cuatro amores por lo menos: el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria. Eso nos define a las mexicanas y a los mexicanos. Siempre el pueblo de México luchará, como lo ha hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por las libertades y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con mucho orgullo: México es un país libre, independiente y soberano”, expresó tras encabezar la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana.

La Jefa del Ejecutivo Federal cortó el listón inaugural de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana, que reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde La Garita y zona centro hasta la carretera que conecta con las playas de la ciudad y que, en una segunda etapa, llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

“De eso se trata la Cuarta Transformación. ¿Por qué antes no se hacía todo esto? Pues porque se robaban el dinero o de plano no cobraban impuestos, eso ya cambió, ahora la honestidad es nuestra bandera, esa es fundamental para todos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no queremos más privilegios, la honestidad por encima de todo, esa es nuestra bandera, nuestro principio”, enfatizó.

La mandataria reconoció a las Fuerzas Armadas de México por el trabajo realizado en esta obra, que a diferencia de otros ejércitos del mundo, nació de una revolución social y además de defender la soberanía nacional, ayuda al pueblo mexicano en casos de emergencia, como en las lluvias de octubre de 2025, y construyen obra pública. El Viaducto Elevado de Tijuana consta de dos etapas y tendrá una longitud total de 11.4 kilómetros para conectar la carretera Ensenada y La Garita del Chaparral con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. En esta primera etapa se generaron 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

El ingeniero residente de obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, Raúl Manzano Vélez, puntualizó que este primer tramo abre sus puertas al público con una longitud de 7 mil 175 metros y cuenta con un túnel vehicular, viaductos elevados y puentes.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el Viaducto Elevado quedará en la memoria de las y los bajacalifornianos como una obra que cambia el rostro de Tijuana y que regala tiempo de vida a las personas que diariamente se trasladan por ahí, pues el proyecto integral completo podrá reducir de una hora a 12 minutos el trayecto de La Garita al Aeropuerto Internacional de Tijuana.