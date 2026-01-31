Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Inversión de 37 mil mdp Para Obras de Infraestructura en Baja California

Se Destinarán a Carreteras, Educación y Agua

Se invertirán 21 mil 419 mdp para la reconstrucción de cuatro puentes vehiculares, para la construcción del tramo Jatay-Libramiento Ensenada de la autopista Tijuana-Ensenada, el Viaducto Elevado de Tijuana, el Bachillerato Tecnológico Plantel Tijuana, el campus Tijuana de la UNRC y el MegaBachetón: SICT.

Se destinarán 16 mil 700 mdp para tecnificar 10 mil hectáreas, con lo que se recuperarán hasta 30 por ciento de agua, se saneará el Río Tijuana y se construirá la Planta Desaladora de Rosarito que será la más grande y moderna de América Latina: Conagua.

Tijuana, Baja California.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en Baja California se invertirán 37 mil millones de pesos (mdp) para realizar obras de infraestructura carretera, educativa y en materia de agua, adicional a lo que se destina para los Programas para el Bienestar en beneficio de los habitantes de esta entidad.

“En total, incluyendo el viaducto elevado son 37 mil millones de pesos de inversión en Baja California, además de los Programas del Bienestar. Entonces es una inversión muy importante de trabajo conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, el Gobierno de México y algunas obras que iniciaron en el periodo del Presidente López Obrador”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en la entidad se invertirán 21 mil 419 millones de pesos (mdp) para obras de infraestructura que generarán 64 mil 257 empleos. Se realizará la reconstrucción de cuatro puentes vehiculares de la Red Carretera Federal Libre de Peaje a lo que se destinarán 316 mdp para los puentes Arrastras, Agua Amarga y San Hipólito, que concluirán en febrero, y el puente La Gringa, cuya intervención finalizará en junio de 2026. Como inversión mixta a través de Banobras, serán 4 mil 300 mdp para la construcción del tramo Jatay-Libramiento Ensenada de 25 kilómetros (km) de la autopista Tijuana-Ensenada, cuyas obras iniciarán este año con una inversión de 920 mdp para los primeros 5 km.

Mientras que, a través de la Secretaría de la Defensa, entra en operación el Viaducto Elevado de Tijuana con un total de 11 km de los que 7 km se entran en funcionamiento hoy 30 de enero y los siguientes 4 km en febrero.

Respecto al MegaBachetón en el estado, se invertirán mil 774 mdp para la conservación de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, se pavimentarán 555 km, se bachearán mil 914 km y se colocarán señalamientos en 4 mil 10 km. En Infraestructura Educativa, serán 96 mdp para la construcción del Bachillerato Tecnológico Plantel Tijuana y 433 mdp para el campus Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en la entidad se invertirán 16 mil 700 mdp, con lo que se tecnificarán 10 mil hectáreas qué permitirán la recuperación de hasta el 30 por ciento del agua con una inversión de 5 mil mdp y los trabajos concluirán en 2028. Actualmente los trabajos ya iniciaron en el Distrito de Riego 014 “Río Colorado”. Además, se saneará el Río Tijuana, para ello se invertirán mil 700 mdp para la construcción de colectores, plantas de bombeo y se reforzarán los sistemas de tratamiento en las plantas Arturo Herrera y La Morita.

Se construirá la Planta Desaladora de Rosarito, la cual será la más grande y moderna de América Latina, con una producción de 2 mil 200 litros por segundo, lo que incrementará el agua disponible en un 45 por ciento para Tijuana y Playas de Rosario. Se trata de una inversión de 10 mil mdp que se complementará con 4 mil 600 mdp por parte del Gobierno del Estado para obras de distribución. Los trabajos iniciarán en marzo/abril y concluirán en 2029.

Además, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 2025 se invirtieron 340 mdp para la materialización de 122 obras de agua en beneficio de siete municipios de Baja California.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el apoyo de la Presidenta de México para la realización de obras de infraestructura que marcarán un antes y un después en la vida de la entidad.