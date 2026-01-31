Zacatecas y Orihuela Afianzan Hermanamiento con Tecnología Deportiva de Vanguardia

Dieron a Conocer las Fechas de lo que Será el Próximo Festival de Ciudades Hermanas, Previsto Para el 14, 15 y 16 de Agosto de Este 2026

Orihuela, España. – En un esfuerzo por afianzar beneficios tangibles para las familias zacatecanas, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, encabezó una gira de trabajo por la ciudad hermana de Orihuela, España. Durante este encuentro, se formalizó un nuevo acuerdo que robustece la alianza estratégica entre ambas ciudades en materias clave como el turismo, las tradiciones y la innovación deportiva.

Asimismo, dieron a conocer las fechas de lo que será el próximo Festival de Ciudades Hermanas, previsto para el 14, 15 y 16 de agosto de este 2026.

Uno de los pilares de esta visita fue la consolidación de proyectos productivos en el ámbito deportivo. Tras el éxito obtenido con el club Mineros de Zacatecas, el alcalde Miguel Varela y su homólogo español, José Vegara, firmaron un convenio para que se pueda extender el uso de tecnología avanzada a los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en caso de establecer dicha colaboración.

A través de una alianza con la empresa Ubiko, se implementaría una herramienta de monitoreo de alto rendimiento que incluye arneses y sensores especializados que son dispositivos de medición para evaluar el progreso físico en tiempo real.

Incluye también el análisis de datos, seguimiento técnico y táctico para optimizar el rendimiento atlético, así como tecnología diseñada específicamente para prevenir lesiones en el fútbol profesional y semiprofesional.

Manuel Castillo, titular de la Dirección de Desarrollo Económico e Innovación, destacó que esta integración es resultado de pruebas previas exitosas. “Gracias a la demostración de la tecnología de vanguardia de Ubiko y la coordinación de encuentros pasados, hoy estamos en posibilidades de ofrecer este beneficio también a los jóvenes de la UAZ”, señaló.

“Esta firma no solo son documentos; es la garantía de que el hermanamiento con Orihuela trae beneficios directos para nuestra gente, posicionando a Zacatecas como un referente en la adopción de tecnología aplicada al deporte”, afirmó el alcalde Miguel Varela.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso con el desarrollo integral de su juventud, utilizando la innovación y la diplomacia para abrir puertas que mejoren la calidad de vida en la capital.