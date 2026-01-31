Participa Tere Jiménez en la 6.a Reunión de Gobernadores de la Región Centro-Occidente

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la 6.a Reunión de Gobernadores de la Región Centro-Occidente, en la que estuvieron presentes los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, así como representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante el encuentro de trabajo, las y los asistentes analizaron los resultados de las estrategias de seguridad que se implementan de manera coordinada para fortalecer la paz y la tranquilidad en esta región del país. De manera particular, revisaron los avances en materia de vigilancia y prevención del delito en carreteras, caminos y zonas limítrofes entre las entidades, además de acordar el fortalecimiento de acciones operativas y de inteligencia en puntos estratégicos.

En su intervención, Tere Jiménez destacó que, gracias al trabajo conjunto entre los estados y a la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno, Aguascalientes se mantiene entre las entidades más seguras del país. Recordó que, tan solo en el mes de noviembre pasado, el estado se posicionó en primer lugar a nivel nacional con cero homicidios dolosos, resultado del esfuerzo constante de las corporaciones de seguridad.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre las fuerzas federales, estatales y municipales ha permitido la detención de objetivos prioritarios en la entidad, lo que refleja la eficacia de las acciones que se llevan a cabo y demuestra que “en Aguascalientes no hay impunidad, porque el que la hace, la paga”, afirmó.

La gobernadora reiteró que la seguridad de las familias es una prioridad de su administración y aseguró que se continuará fortaleciendo la estrategia integral que incluye prevención, proximidad social, uso de inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional. “Trabajamos todos los días para generar un entorno de paz y tranquilidad; gracias a ello, Aguascalientes es hoy uno de los mejores lugares para vivir e invertir”, concluyó.

En la reunión que se celebró en el estado de Zacatecas, estuvieron presentes las gobernadoras de Colima y Guanajuato, Indira Vizcaíno Silva y Libia Denise García Muñoz Ledo, respectivamente; los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; y de Zacatecas, David Monreal Ávila; así como Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar, y Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante interino de la XII Región Militar; además de fiscales y secretarios de seguridad pública de las entidades que integran la Región Centro-Occidente, entre otras autoridades civiles y militares.