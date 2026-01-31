Talleres Gratis Para Hacer Crecer tu Negocio Durante Febrero

Capacitación Inicia el 3 de Febrero

Se ofrecerán 5 talleres gratuitos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Cuando una empresa se fortalece y crece, las familias tienen más empleo y mejor calidad de vida: Esaú Garza de Vega.

Más información al 449 910 26 11, extensión 1695 o al 070.

El Gobierno del Estado invita a emprendedores y dueños de micro y pequeñas empresas a participar en el programa mensual de capacitación gratuita que se ofrecerá durante febrero.

Los talleres que se impartirán son: Formalizar para Crecer; Resolución de Conflictos e Inteligencia Emocional; Creación de Contenido y Publicidad en TikTok; Emprendimiento, un 360 de mi Negocio; y Comunicación Afectiva y Efectiva para los Negocios.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que esta iniciativa fortalece el sector productivo de Aguascalientes, ya que cuando una empresa se fortalece y crece, el resultado son más empleos y mejor calidad de vida para las familias del estado.

Especificó que este ciclo de capacitación dará inicio el martes 3 de febrero y se llevará a cabo en el edificio Espacio Común del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ubicado en Cerro de la Joya No. 304, en el fraccionamiento Ojocaliente II, Aguascalientes, en un horario de 9:00 a 12:00 horas. Cada taller consta de dos sesiones.

Garza de Vega señaló que las inscripciones ya están abiertas y el cupo es limitado, por lo que invitó a las y los interesados a registrarse en cualquiera de los siguientes enlaces: https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos y https://forms.gle/xg5ybGLqSYYmhYn79/.

Para mayor información, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 1695, o al 070.