Universidad Tecnológica El Retoño Ofrece Becas del 100 por Ciento Para Estudiar en Otros Países

Estancias en Europa Duran Alrededor de un año

Los programas de movilidad son cofinanciados por la Universidad Tecnológica El Retoño y las instituciones internacionales asociadas.

Incluye apoyo para cubrir vuelos, manutención, matrícula en la institución de destino y seguro médico.

Para más información y próximas convocatorias, comunicarse al Departamento de Movilidad Internacional, al 449 786 17 86, ext. 1132.

¿Sabías que en la Universidad Tecnológica El Retoño (UTR), las y los alumnos pueden estudiar gratis en el extranjero? A través de becas de movilidad, las y los estudiantes tienen la oportunidad de realizar estancias académicas y profesionales en países como Alemania, Francia y Canadá.

Estos esquemas son gratuitos, ya que se trata de programas cofinanciados: una parte del costo la cubre la UTR y la otra las instituciones internacionales asociadas. De esta manera, se incluyen gastos como vuelos, manutención, inscripción en la institución de destino y seguro médico, facilitando que más jóvenes cumplan el sueño de estudiar fuera del país.

El rector de la UTR, Jorge Guillén Muñoz, detalló que los programas que se desarrollan en Europa duran aproximadamente un año, combinando formación académica con prácticas profesionales; mientras que los programas en Canadá suelen tener una duración de un cuatrimestre.

Resaltó que, actualmente, la UTR es la única universidad tecnológica que tiene alianza con el programa canadiense Mitacs Pasantía de Investigación de Globalink (GRI); además de ser una de las 15 universidades en la República Mexicana que colaboran con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), lo cual refleja el trabajo institucional y la calidad educativa.

También ofrece otros programas de movilidad internacional, entre los que destacan: El Programa de Líderes Emergentes en las Américas (ELAP); Estancias Combinadas de Estudio y Práctica para Ingenieros de Países en Desarrollo (KOSPIE); y el Programa de Movilidad Internacional Estudiantil Francia-Aguascalientes (Promiefa).

Finalmente, el rector informó que, desde el inicio de la actual administración, la universidad ha registrado 87 experiencias de movilidad internacional estudiantil, reafirmando su compromiso con la formación integral y global de su comunidad académica.

Para más información sobre estos programas, pueden comunicarse con Natalia Covarrubias Olivares, jefa del Departamento de Movilidad Internacional, al 449 786 17 86, extensión 1132, con un horario de atención de las 8:00 a 16:00 horas.