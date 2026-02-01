Acceso al Agua, uno de los Principales Problemas de Guadalupe: Ciro Licona

Particularmente, en Zonas de Mayor Vulnerabilidad

Por Nallely de León Montellano

En recorridos realizados en distintas colonias del municipio de Guadalupe, el regidor Christopher Ciro Licona Ramírez ha centrado parte de su actividad pública en la entrega directa de apoyos sociales, acompañamiento comunitario y gestiones ciudadanas, acciones que, según explicó, derivan de solicitudes recibidas directamente en territorio.

Durante sus visitas, el edil señaló que una de las principales problemáticas detectadas en el municipio es el acceso al agua, particularmente en colonias con rezago en servicios básicos, por lo que adelantó que se prevén acciones enfocadas a atender esta necesidad en zonas con mayor vulnerabilidad.

A ello se suman actividades dirigidas a infancias, como proyecciones de cine comunitario, que –de acuerdo con su postura– buscan reforzar el derecho de niñas y niños al esparcimiento y a espacios seguros dentro de sus colonias.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalupe, Licona Ramírez afirmó que una de sus prioridades es acercar información legal básica a la ciudadanía, particularmente sobre derechos de petición y mecanismos institucionales para canalizar quejas o solicitudes ante autoridades municipales y estatales.

En ese sentido, indicó que parte de su labor ha sido fungir como gestor y vínculo con otras instancias cuando las demandas ciudadanas rebasan sus atribuciones directas. En materia de apoyos alimentarios, el regidor informó que el pasado 30 de enero se entregaron 51 despensas, dirigidas –según dijo– a personas previamente identificadas como en situación de mayor necesidad.

Señaló que la selección se realizó tras un análisis social y que el objetivo fue priorizar a sectores que, aseguró, no habían recibido apoyos de administraciones anteriores. Además, mencionó la entrega simbólica de productos básicos como huevo y frijol, como parte de acciones focalizadas de asistencia.

Licona Ramírez reconoció que estas acciones no alcanzan a cubrir la demanda existente en un municipio con crecimiento acelerado, pero sostuvo que su enfoque ha sido el contacto directo y el seguimiento personal a las solicitudes.

En ese marco, anunció que prepara la implementación de audiencias itinerantes y la continuidad del programa “Cine en tu Barrio”, con el que busca fortalecer el tejido social en comunidades que, afirmó, han sido históricamente relegadas.

Respecto a su relación con el gobierno municipal, el regidor describió una dinámica variable, marcada tanto por coincidencias como por diferencias, particularmente en temas relacionados con servicios públicos.

Como integrante de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, señaló que ha llevado a Cabildo señalamientos sobre deficiencias en alumbrado, infraestructura y atención a colonias especí ficas, subrayando que esa cercanía con la ciudadanía forma parte de sus responsabilidades como edil municipal.

Finalmente, sostuvo que su actuación no responde a una estrategia política definida, sino a la atención de problemáticas diversas detectadas en territorio, entre las que destacó servicios públicos, atención a personas con discapacidad, niñez y acceso a derechos básicos.

Reconoció que su forma de trabajo y carácter no genera consenso pleno, pero afirmó que su actuación se basa en la presencia constante en colonias y comunidades, como la instancia de gobierno más cercana a la población.