El Gobierno de David Monreal “Abandonó Nuestro Campo y lo Llenó de Corrupción”: Adán González

“El Acopio de Frijol no se ha Cumplido en Gran Porcentaje”

Por Gabriel Rodríguez

Adán González, coordinador estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), informó que la realización del 52 aniversario de esa instancia de defensa social fue todo un éxito, luego de realizarse en el escenario del teatro Fernando Calderón en días pasados y advirtió que gobierno estatal “en realidad no hace nada por resolver los problemas que afrontan vastos sectores sociales en el estado y lo peor es la enorme corrupción que el gobierno mantiene en el sector agrario”.

González dijo que en la realización del 52 aniversario “demostramos que el frente popular sigue vivo ya que al evento nos acompañaron personajes como el diputado Gerardo Fernández Noroña y otros más de Sinaloa y San Luis Potosí”.

“Creemos que es importante defender a nuestra organización social, aun cuando ese hecho contravenga otro tipo de pensamientos en la vida política nacional. “Sin embargo, creemos que en Zacatecas hay todavía muchas tareas que no se han cumplido pese a lo organizados que estacual mos nosotros dentro de ejidos, colonias y sectores campesinos”.

Al advertir que todavía faltan muchas acciones por ejecutar y decenas de necesidades por cubrir, dijo que es evidente el desencanto con el que Gobierno del Estado de Zacatecas “ha decidido abandonar nuestro campo y llenarlo de corrupción, en el cual vemos que el acopio de frijol no se ha cumplido en gran porcentaje”.

Lo anterior, a causa de la enorme cantidad de incumplimientos que se han desarrollo en lo relativo al acopio del grano como parte de las promesas realizadas durante sus visitas a Zacatecas por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre las cuales destacó la adquisición o acopio de alrededor de 400 mil toneladas de frijol que se iban a comprar a los productores a un precio de 27 pesos kilo.

Sin embargo, externó Adán González, “en Zacatecas eso no es cierto, ya que la criminalidad y el coyotaje compran a siete pesos el kilo del grano a nuestros campesinos, hecho que les genera miles de millones de pesos de dinero mal habido”, deprecó.

González dijo, sin mencionar nombres: “Es lamentable la injerencia del crimen organizado en las áreas agrícolas del estado pero, además, lo grave es que hay muchos actores políticos y gobiernos municipales, que se bene􀂿cian de ese tipo de delitos”.

En el mismo sentido, indicó que Zacatecas sigue siendo uno de los estados más atrasados a nivel nacional, pues “seguimos siendo un estado primario, para el cual no hemos logrado todavía colocar nuestros productos a los que deberíamos darles valor agregado; no dejamos de ser los pobres del norte del país y, peor aún, vamos hacia atrás para los casos de los cientos de jóvenes que al concluir sus estudios no pueden encontrar aquí un empleo, lo que los lleva a irse de Zacatecas”.