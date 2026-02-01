El Mundo Actual Requiere de más Expertos en Comercio Internacional

El mundo globalizado demanda profesionales capaces de gestionar operaciones comerciales entre países, entender normativas internacionales, optimizar procesos logísticos y negociar estratégicamente.

Por ello, la Licenciatura en Comercio Internacional se ha convertido en una de las carreras con mayor proyección y empleabilidad.

En el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), esta tendencia se confirma con una cifra contundente: el 96% de sus egresados consigue empleo en menos de un año.

Este logro es resultado de una combinación de factores clave, como una red activa de vinculación empresarial, programas de orientación profesional y un plan de estudios enfocado en las competencias más demandadas por el mercado.

Oportunidades profesionales

Los egresados de esta carrera pueden insertarse en diversos sectores, tanto públicos como privados. Entre las principales áreas laborales destacan:

Empresas importadoras y exportadoras: Donde gestionan cadenas de suministro, control de inventarios y cumplimiento aduanal.

Agencias aduanales: Participan en procesos regulatorios y logísticos para el cruce de mercancías.

Consultorías en negocios internacionales: Asesoran a empresas para expandirse a nuevos mercados.

Corporativos multinacionales: Desempeñándose en departamentos de comercio exterior, logística, ventas globales o desarrollo de mercados.

Organismos gubernamentales y cámaras de comercio: Participan en la promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y tratados internacionales.

Comercio electrónico internacional: Apoyand en estrategias de distribución y cumplimiento legal para ventas transfronterizas.

Ventajas competitivas de la UAG

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) forma profesionales con un enfoque práctico, habilidades en el uso de simuladores, dominio de idiomas y conocimientos actualizados en legislación internacional, logística, finanzas y tecnología aplicada al comercio.

Además, la UAG promueve el desarrollo profesional a través de su red de contactos empresariales, bolsas de trabajo, ferias de empleo y programas de movilidad internacional que enriquecen el perfil del estudiante antes de egresar.

Estudiar Comercio Internacional en la UAG significa prepararse para un mundo de oportunidades laborales.

La alta tasa de empleabilidad y el sólido respaldo institucional permiten a los egresados comenzar su carrera profesional con confianza, competitividad y una visión global del futuro. Staff/Página 24