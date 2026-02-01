Fomentan Aprendizaje y Creatividad en los Viernes de Consejo de DIF Capital

Con el firme compromiso de fortalecer el tejido ciudadano y brindar alternativas constructivas para la niñez capitalina, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, ha puesto en marcha un programa especial de cursos y talleres gratuitos en los Centros Sociales del DIF Municipal durante los días de Consejo Técnico Escolar.

Bajo la premisa de que el cuidado y el desarrollo integral de la familia es la prioridad absoluta en la capital, estas jornadas buscan convertir los días sin clases en oportunidades de crecimiento personal y recreación para las y los niños zacatecanos.

Juan Pablo Silva, titular de los Centros Sociales, destacó que la coordinación de estas actividades tiene como objetivo principal aprovechar el tiempo libre de los menores para dotarlos de nuevas herramientas. El funcionario señaló que se busca que los niños aprovechen el tiempo fuera de las aulas en los centros sociales, donde podrán aprender desde oficios que fomenten el autoempleo, hasta actividades artísticas y culturales donde logren plasmar su talento a través del dibujo y la pintura.

Durante el horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., los asistentes participan en una agenda dinámica que integra la activación física con el aprendizaje práctico, asegurando que cada sesión contribuya a un mejor desarrollo durante su infancia y juventud.

El arranque de estas jornadas tuvo lugar este viernes en el Centro Social de Felipe Ángeles, donde los pequeños estrenaron el programa con clases de pintura, activación física y repostería. Sin embargo, las autoridades confirmaron que esta iniciativa se mantendrá firme durante todo el calendario escolar.

El titular de los centros sociales aseguró que, durante todo el año, cada viernes de consejo contará con esta oferta educativa y recreativa de manera completamente gratuita. Con esto, se busca garantizar que la niñez de Zacatecas tenga un acceso equitativo al esparcimiento y al conocimiento, reafirmando el compromiso del gobierno de Miguel Varela con la atención directa y de calidad a las nuevas generaciones.