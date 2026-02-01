Ingeniería en Alimentos: Transformación y Excelencia Académica

Consolida Proceso de Reestructuración y Mejora Continua

La carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes atraviesa una etapa de transformación clave. El Centro de Ciencias Agropecuarias (CCA) ha consolidado un proceso de reestructuración y mejora continua que asegura que sus estudiantes se formen con las herramientas técnicas y tecnológicas más avanzadas.

Este esfuerzo responde a la necesidad de evolucionar a la par de la industria global. A través de un rediseño profundo del programa educativo y una reestructura respaldada por la Dirección de Docencia de Pregrado, la carrera ha actualizado no sólo sus contenidos, sino también sus metodologías de enseñanza, enfocándose en las competencias que el mercado laboral exige hoy en día.

La actualización del programa de estudios ha puesto especial énfasis en áreas críticas de la seguridad y producción alimentaria, integrando de manera destacada temas como la inocuidad alimentaria de vanguardia, el análisis de riesgos y los sistemas de gestión de calidad técnica.

Este fortalecimiento académico se ve respaldado por una inversión constante en el entorno de aprendizaje. El programa ha reforzado sus talleres de lácteos, frutas y cereales, además de potenciar la operatividad de su planta purificadora y el comedor industrial. Estas instalaciones funcionan como “laboratorios vivos” donde el alumnado aplica sus conocimientos en escenarios reales de tecnología de alimentos.

La evolución de lo que fue la Ingeniería Agroindustrial hacia la actual Ingeniería en Alimentos cumple ya una década de maduración. Como fruto de cinco años de intenso trabajo de diseño y ajustes respecto a las tendencias internacionales, el próximo mes de agosto egresará la segunda generación bajo este plan de estudios renovado.

Como resultado de esta modernización integral –que abarca infraestructura, profesorado y equipamiento– el programa recibió una nueva acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Este reconocimiento tendrá una vigencia hasta el año 2031. La evaluación, realizada por pares académicos de instituciones de alto prestigio como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), valida que la formación que ofrece la UAA compite con las mejores del país, garantizando la calidad educativa para sus actuales y futuros estudiantes.