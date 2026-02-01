Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Instalación de Centro Integrador del Plan de Justicia Para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín

“Estamos Aquí Para Cumplir”

Como parte del Plan se construirá un Hospital General de Zona; se intervendrán 20 Centros de Salud; se garantizarán becas para estudiantes de educación básica, bachillerato y universidad; se abrirá un Ciberbachillerato y se ampliarán los DGETA.

En vivienda, se otorgarán 12 mil 267 apoyos de mejoramientos; 3 mil 548 sustituciones para la construcción de vivienda nueva y se implementará un programa de vivienda en renta accesible para trabajadores agrícolas, para ello se construirán 7 mil viviendas.

Se creará un Certificado Laboral para la Agroexportación que garantice condiciones laborales justas.

San Quintín, Baja California, 31 de enero de 2026.- En la presentación del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México está para cumplir, por ello, anunció que, en dicho municipio, se instalará un Centro Integrador con el objetivo de atender a todas y todos los habitantes, y se comprometió a regresar en seis meses para hacer realidad el principio de la Cuarta Transformación, de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

“¿Por qué estamos aquí? ¡Para cumplir! (…) Vamos a poner un centro del gobierno federal aquí en San Quintín, le llamamos el Centro Integrador, de manera provisional, va a estar en el gimnasio, de manera provisional, pero vamos a hacer un centro bien hecho, en un predio que se llama ‘Las Escobas’, ahí vamos a hacer un edificio del Gobierno, bueno, oficinas para atender a todos”, resaltó desde San Quintín.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que la delegada de Programas para el Bienestar, Carmen Antuna Cruz, se encargará de coordinar las labores del Centro Integrador. Además, dijo, se instalará un Centro de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como un certificado para que aquellos empleadores que exportan productos agrícolas garanticen Seguridad Social para sus trabajadores.

En materia de salud, destacó que se dará atención universal en los 20 Centros de Salud del municipio, los cuales serán intervenidos y que contarán con más tipos de medicamentos y más doctores; así como en el nuevo Hospital General de Zona, que será construido por los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, señaló que, entre las acciones del Plan de Justicia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) electrificará todas las viviendas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) repavimentará la carretera Transpeninsular y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará obras para garantizar el acceso al agua.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que desde abril de 2025 se visitó a 30 mil familias para conocer directamente las necesidades de los habitantes de la zona, como fruto de ello nació el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que materializa el bienestar a través de la seguridad social, el trabajo digno, contratos formales, viviendas, regularización de la tierra, la implementación de servicios básicos, becas y los Programas para el Bienestar.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo Aburto, informó que el nuevo Hospital General de Zona entrará en operaciones con 80 camas, 10 consultorios de especialidad, seis sillones de hemodiálisis, seis de quimioterapia, dos quirófanos y una sala de procedimientos mixtos. Además, detalló que se abrirán dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI´s) en San Ramón, que entrará en operaciones en julio y en Nueva Era que abrirá en octubre. Además, en San Ramón se construirá el PILARES IMSS para que la comunidad asista a actividades culturales, recreativas y de deporte.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que se reubicará el Centro LIBRE para las Mujeres para que se convierta en un espacio más grande y en el Centro Integrador para las personas jornaleras también habrá apoyo jurídico y psicológico para las mujeres. Además, se implementarán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y de forma permanente se tendrá presencia en la región a través de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que todas las niñas y niños de educación primaria y secundaria recibirán la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez; se atenderán el 100 por ciento de las escuelas de Educación Básica con La Escuela es Nuestra (LEEN); se producirá materiales educativos en mixteco; se validarán estudios y se impulsará la modalidad no escolarizada para educación inicial.

En Educación Media Superior se garantizará que cada estudiante tenga la Beca Universal Benito Juárez; con LEEN se atenderán 15 planteles de bachillerato; se aperturará un Ciberbachillerato y se ampliarán planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria (DGETA) para una mayor matrícula; diseñando un sistema de transporte gratuito. Mientras que en Educación Superior se ampliará la Universidad Intercultural de Baja California (UIBC) con una inversión de 56 mdp, certificando a maestras y maestros en lenguas indígenas, y se tendrá la nueva carrera de Medicina, al igual que en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Adicionalmente, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) incrementará su meta de alfabetización y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ampliará sus servicios educativos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en San Quintín se otorgarán 12 mil 267 apoyos de mejoramientos de vivienda por un monto de 40 mil pesos; se realizarán 3 mil 548 sustituciones para la construcción de vivienda nueva y se implementará un programa de vivienda en renta accesible para trabajadores agrícolas, para ello se construirán 7 mil viviendas. Informó que hay 2 mil 600 lotes en proceso de regularización y 742 documentos por parte del Registro Agrario Nacional.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizó que a través del Servicio Nacional de Empleo se establecerá un modelo para vincular de manera directa a las instancias empleadoras con las personas trabajadoras, se revisarán los modelos de contrato y las condiciones de trabajo, además se fortalecerá el registro de vacantes disponibles en la región para promover la formalización del empleo. Adicionalmente, se implementará a partir de abril un programa piloto para la emisión de un Certificado Laboral para la Agroexportación que será el documento para vincular la exportación con la formalización laboral, verificando que la mano de obra cuente con seguridad social y que se cumplan los estándares de trabajo digno. Se promoverá y garantizará que todas las personas tengan acceso a mecanismos de denuncia ante violencia en el trabajo en cualquiera de sus formas, por ello de manera permanente se establecerá un módulo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que este Plan de Justicia se construyó escuchando a las y los trabajadores agrícolas y por ello se traduce en trabajo digno, educación, salud, vivienda adecuada y atención a mujeres para garantizar que el bienestar sea un derecho y no un privilegio.