Ganaderos Podrán Mejorar su Ganado con Apoyo de Gobierno del Estado

Programa de Mejoramiento Genético

Para reses, el apoyo es de máximo 25 mil pesos, y para borregos, cabras y puercos será hasta de seis mil pesos.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), invita a las y los ganaderos locales a participar en el Programa de Mejoramiento Genético, a fin de que puedan elevar la calidad de su producción, mediante la adquisición de sementales de alto valor genético.

Este programa tiene como objetivo fortalecer la productividad del sector pecuario del estado y, al mismo tiempo, garantizar carne de mejor calidad y con origen confiable para el consumo de la población. Las y los beneficiarios recibirán apoyo para la compra de ejemplares reproductores bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

La convocatoria ya se encuentra abierta y podrán participar productores pecuarios que cuenten con un mínimo de 10 vientres. El apoyo contempla hasta dos sementales por persona física o moral.

En el caso del semental bovino con registro, con un rango de edad de entre 12 y 36 meses, el Gobierno del Estado otorgará un apoyo equivalente al 50 por ciento del costo del animal, sin exceder un monto de 25 mil pesos. Para los sementales ovinos, caprinos y porcinos con registro, con edades de entre 6 y 18 meses, el apoyo será también del 50 por ciento del costo, con un tope máximo de 6 mil pesos por ejemplar.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz, destacó que el fortalecimiento genético del ganado en Aguascalientes contribuye directamente a la salud pública, ya que permite el consumo de carne de mejor calidad y con garantía de su procedencia. Señaló que los productores y consumidores son cada vez más exigentes, por lo que el gobierno estatal respalda a las y los ganaderos para que adquieran y reproduzcan los mejores ejemplares.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en el sitio oficial de la Sedrae, en https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Dirección General de Ganadería de la Sedrae, ubicada en avenida Adolfo López Mateos No. 1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens; o comunicarse al teléfono 449 910 26 07.