Tere Jiménez Fortalece al Sector Cárnico y Respalda a Productores de Aguascalientes

Con una visión clara de impulso al campo y fortalecimiento de los productores locales, la gobernadora Tere Jiménez realizó una visita a Ricarnes Beef, una de las empresas cárnicas más importantes y representativas de Aguascalientes.

Durante el recorrido, la gobernadora conoció de primera mano la infraestructura con la que cuenta la empresa, así como la tecnología de vanguardia que emplea en sus procesos productivos. También supervisó las medidas sanitarias, los protocolos de control e higiene y los programas de capacitación que garantizan productos de alta calidad y abren mayores oportunidades para los productores de carne del estado.

“En Aguascalientes estamos convencidos de que producimos carne de calidad gracias al compromiso y arduo trabajo de productores comprometidos con procesos responsables y una cultura de sanidad y mejora constante. Ricarnes Beef es un claro ejemplo de cómo la inversión en tecnología, capacitación y control se traduce en productos confiables, competitivos y reconocidos a nivel nacional. Aquí se trabaja con orgullo, se cuida cada detalle y se demuestra que en nuestro estado se produce carne de excelencia que puede competir con cualquiera”, destacó Tere Jiménez.

Durante el recorrido estuvieron presentes Saúl González Guzmán, director general de Ricarnes Beef; Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión Agropecuaria del H. Congreso del Estado; Lucía de León Ursúa, diputada local; Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae); Luis y David González Guzmán, socios de la empresa Ricarnes Beef; Jorge Eduardo Ponce Hernández, de la Dirección de Ganadería de la Sedrae y José Manuel Velasco Serna, director general de Agronegocios de la Sedrae.