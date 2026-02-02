Cada vez más Contaminada, el Agua que se Extrae en Zacatecas: Turner

Presenta Contaminantes Plásticas y Metales Pesados

Por Gabriel Rodríguez

El biólogo Teodoro Turner Saad dijo que Zacatecas afronta un grave problema relacionado con la cada vez menor presencia de agua en los 34 mantos freáticos del estado, que han sido sobreexplotados; en la misma medida, estos presentan una cada vez mayor cantidad de contaminantes plásticos y con metales pesados.

Turner Saad añadió que el problema es de tal gravedad que, de no instrumentarse acciones al respecto, Zacatecas podría en breve quedarse sin la presencia del vital líquido y que ese tipo de contaminación puede perjudicar a los consumidores en su salud.

Lo anterior podría dañar además los cultivos de frijol, chile y ajo –mercancías entre los cuales, Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel nacional– por lo que muchos de esos productores se verán afectados en los próximos años.

Añadió que a estos últimos les ha faltado acompañamiento en la gestión de sus necesidades agrícolas además de capacitación, debido a se requieren estudios de los mantos acuíferos, que se dejaron de hacer hace más de 15 años, problema estrechamente relacionado con ellos.

Advirtió que, encima, muchas de las empresas poderosas se han apropiado de los pozos de uso agrícola, cuando en realidad son utilizados para el desempeño industrial, lo que ha abatido dichos mantos y, además, ese tipo de industrias no han querido absorber los gastos derivados de sus deudas.

“Pero como son generadores de empleo, muchas de esas negociaciones se realizan en Ciudad de México sin tomar en cuenta las necesidades reales del estado, lo que complica las cosas, porque éstas se analizan en un escritorio, lejos de aquí”.

Asimismo, dijo que nos hace falta mucha educación, desde los niveles básicos, para entender la realidad del problema y lo que eso conlleva entrado el siglo XXI y los riesgos para la sobrevivencia de las próximas generaciones.

Turner Saad precisó que dentro de los estudios de la UNESCO, destacan ciertas precisiones sobre México y Zacatecas, en el sentido de que las descargas residuales no tratadas que se generan aquí alcanzan cuando menos 80 por ciento.

Tal hecho “no lo hemos dimensionado en su complejidad, debido a que estamos inmersos en el problema de extraerla del subsuelo, sin tomar en cuenta el abatimiento de dichos mantos y la manera en que devolvemos a la naturaleza agua en estado salobre”.

Al respecto, dijo que para comenzar a resolver ese problema y una vez aprobada la reciente Ley de Aguas Nacionales, se deben modificar las acciones administrativas que regulan ese tipo de hechos “pero en esencia, quienes resultarán perjudicados por esos hechos son los ciudadanos”.

“De seguir extrayendo agua a mayor profundidad, seguiremos obteniéndola cada vez más contaminada, y si a eso unimos que en Zacatecas padecemos une elevada deforestación, los problemas seguirán creciendo”, concluyó.