La Ciudadanía Debe Obligar a las Clases Políticas a Cumplir sus Compromisos de Campaña: Obispo

Requiere ser “Participativa y Despierta”, Postula

Por Gabriel Rodríguez

Monseñor Sigifredo Noriega Barceló dijo que “la ciudadanía debe ser cada vez más consciente de sus necesidades reales, para que pueda obligar a las clases políticas a que cumplan con los compromisos pactados en campaña”.

Lo anterior, luego de que durante visita a Baja California en el norte del país, la presidenta Claudia Sheinbaun llamara la atención a diputados locales, federales y en general a toda la clase política de su partido con el fin de que se pusieran a trabajar.

En tono enfático, Sheinbaum Pardo les dijo a los servidores públicos bajacalifornianos: “Hay que trabajar más con la gente, deseo que estén mejor allá en territorio que detrás de un escritorio”, a lo que el purpurado zacatecano indicó que es el ciudadano “el que debe exigir a sus representantes populares un cada vez mejor trabajo porque, es un hecho, necesitamos cada vez mejores autoridades”.

Noriega Barceló añadió que México necesita mejorar la calidad de sus autoridades en los campos ejecutivo, legislativo y judicial, presión que debe ser ejercida por la ciudadanía para obtener buenas soluciones.

“México y Zacatecas requieren buenos políticos que trabajen todo el tiempo pues a mucho de ellos, luego de estar en sesiones, les queda casi medio año de espacio libre con el fin de cumplir las necesidades reales que les fueron encomendadas”.

Ninguno de ambos sectores, social y político, puede ni debe ser pasivo ni mucho menos indiferente sino preocuparnos por el bien común como una exigencia social y desde el Evangelio, que preconiza “mirar las necesidades de los demás”.

A ello añadió que antes en México se hablaba mucho del amor a la patria, que ahora se ha perdido pero que en este momento requiere atención, cuando de recuperar la sensibilidad social se trata, pero no por separado sino juntos y a partir de la confianza, “factor este último que solamente lo puede dar la cercanía con la sociedad”.

De manera especial dijo que “a México en este momento le hace falta mucha conciencia ciudadana, con el fin de poder tener ciudades y ambientes habitables con el fin de que todo mundo pueda salir de casa sabiendo que no va a ser asaltado o vejado”.

Además, en Zacatecas “se requiere una ciudadanía participativa y despierta para resolver muchos de nuestros problemas y no estar nada más en espera de lo que me quieran dar en medio de una cultura que es muy egoísta e individualista”.

Sobre este año 2026, el purpurado destacó que en días pasados se analizaron dentro de la asamblea diocesana para la pastoral, hechos como si lo que hace la Iglesia en Zacatecas responde a las necesidades sociales, porque de no ser así debe reorganizarse y reestructurarse, además de determinar la territorial de las 124 parroquias en el estado en un momento de urbanización creciente para la realización de mejores labores religiosas en atención de los menos favorecidos.

Lo anterior va unido a la publicación de la carta pastoral, dirigida al trabajo eclesiástico de los próximos seis años, encaminado a las celebraciones de la aparición de la virgen María en México que se celebran en 2031.