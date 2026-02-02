Morena en Riesgo de Perder en 2027, Padece Guerra Sucia Interna: FPLZ

Comité Estatal “no Tiene Control de ese Partido”

Por Gabriel Rodríguez

Adán González, coordinador estatal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) dijo que esa estructura política apoya al diputado federal morenista José Narro ante la posibilidad de contender para la candidatura para renovar al gobierno estatal el año entrante; sin embargo, advirtió que derivado de las actuales circunstancias dentro del comité directivo estatal, ese instituto político podría perder el poder en Zacatecas en 2027”.

El coordinador frentista destacó que Morena Zacatecas está siendo sometido a distintos tipos de fracturas, a las que llamó guerra sucia al interior del instituto político. Lamentó que dentro del conflicto destaquen, sobre todo, las acciones del comité directivo estatal de Morena, “creo que cuando no se tiene un consejo estatal en el que todo mundo esté representado, habrá problemas”.

Por ello, acusó al comité estatal morenista del que dijo “no tiene el control de ese partido; ellos creen que Morena está bien sobre todo cuando dentro de él consideran que solamente debe haber una sola expresión”.

Al respecto, añadió que el hecho de contar con una sola expresión, “además de ser incorrecto, no les permite tener unidad por lo que si no logramos que en Zacatecas haya un buen acuerdo para llegar a buen puerto, entonces más allá de ser un foco rojo, podríamos perder la elección de 2027 si nos descuidamos, lo que no es descabellado, vistas así las circunstancias”.

Indicó luego esperar que los diferentes actores tengan la capacidad de ponerse de acuerdo y buscar las mejores alternativas para Zacatecas.

En otro aspecto, González indicó que sobre el diputado Narro Céspedes han caído todo tipo de calumnias que intentan vincularlo con el crimen organizado, “nada de lo cual ha sido probado, ya que se trata de meras acusaciones sin sustento, cuando el legislador estuvo en días pasados en Estados Unidos, donde atendió necesidades de los migrantes zacatecanos”.

“Si el diputado Narro estuviera bajo investigación por parte de las autoridades norteamericanas, ya le hubieran retirado su visa”, destacó.

Por último, dijo que el proyecto Milpillas se encuentra detenido, debido a que muchos ejidatarios han mostrado su inconformidad a construir la presa, por lo que “la situación ahí es muy compleja”.

Asimismo, destacó que a poco más de un año de que concluya la actual administración monrealista, “resultaría complejo determinar otro espacio para obtener el recurso hídrico, a causa de que la mayor parte de las zonas se encuentran ya concesionadas, están comprometidas”, lamentó.