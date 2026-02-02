Morena: Las Candidaturas Rumbo a 2027 se Definirán Ganando la Encuesta

En el marco de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, destacó el crecimiento histórico de Morena y el fortalecimiento de su estructura organizativa a nivel nacional.

Durante su intervención, informó que Morena ha superado los 11 millones de afiliadas y afiliados y cuenta con presencia en el 99.4 por ciento de las secciones electorales del país, consolidándose como una de las fuerzas políticas con mayor organización territorial en la historia.

Detalló que se han integrado 66 mil 710 comités seccionales y que durante 2026 se realizarán cinco encuentros nacionales de jóvenes, además de un Congreso Internacional de Partidos y Movimientos Progresistas programado para el mes de julio.

Asimismo, subrayó que se fortalecerá la afiliación de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos y la organización de base en el territorio nacional y en el exterior. En relación con los procesos internos rumbo a 2027, Luisa María Alcalde fue clara al señalar que la selección de los perfiles que encabezarán las candidaturas se definirá mediante el mecanismo de las encuestas.

Subrayó que en Morena las candidaturas se ganan con el respaldo ciudadano y que el partido apoyará a quien tenga la mayor aceptación de la gente, privilegiando la voluntad popular por encima de decisiones cupulares.

En la plenaria también participó la secretaria general del partido, Carolina Rangel, quien acompañó los trabajos de diálogo y coordinación con diputadas y diputados federales, destacando la importancia de mantener un partido organizado, unido y cercano a la militancia como base del proyecto de transformación.

En materia de reforma electoral, la presidenta nacional de Morena sostuvo que es necesario abrir la discusión para fortalecer los mecanismos de representación democrática, particularmente en lo relativo a la representación proporcional, así como robustecer figuras de participación ciudadana como la revocación de mandato y la consulta popular. Señaló que estos instrumentos no debilitan la democracia, sino que la profundizan.

Finalmente, Luisa María Alcalde hizo un llamado a la unidad del partido, señalando que las aspiraciones legítimas de participación política no deben generar divisiones internas, ya que por encima de intereses personales está el proyecto de país. Reiteró que Morena tiene una responsabilidad histórica con el pueblo de México y que no puede fallar a la confianza ciudadana.