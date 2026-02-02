Presidenta Claudia Sheinbaum Informa Envío, Esta Semana, de Ayuda Humanitaria a Cuba

Alimentos, Enseres e Insumos Fundamentales

Guaymas Sonora.- En Guaymas, Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México planea el envío, esta semana, de ayuda humanitaria a Cuba: alimentos, enseres e insumos fundamentales, a través de la Secretaría de Marina, en tanto se resuelve por la vía diplomática el envío de petróleo a la isla caribeña por razones humanitarias.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante”, detalló luego de la presentación del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en ninguna de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha abordado el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba.

“Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (de Estado de Estados Unidos), Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema. Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla”, agregó.