La Universidad Tecnológica de Aguascalientes Abre Admisiones con Carreras de Doble Titulación

¿Terminaste la preparatoria? La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) inició su proceso de admisión 2026 para jóvenes que buscan una carrera con formación práctica y vinculación con el mundo laboral.

El periodo para solicitar examen de admisión estará abierto del 3 de febrero al 25 de julio de 2026, a través del portal https://admision.utags.edu.mx/. Las fechas de aplicación del examen son 21 de marzo, 30 de mayo, 27 de junio y 25 de julio.

Cabe destacar que la UTA cuenta con una oferta académica de 23 programas de Técnico Superior Universitario (TSU), todos con opción de continuidad hacia estudios de Licenciatura o Ingeniería, lo que permite a las y los estudiantes obtener dos títulos profesionales.

Como parte de su crecimiento académico y atención a las demandas actuales del entorno productivo, la universidad ha fortalecido su catálogo educativo con carreras como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Entornos Visuales y Negocios Digitales, Robótica, Operaciones Logísticas y Comercio Exterior.

Todos los planes y programas de estudio incorporan formación en idiomas desde el primer cuatrimestre, lo que amplía las oportunidades de inserción laboral y la posibilidad de movilidad internacional.

Además, ofrece la Modalidad Mixta, que combina clases presenciales (generalmente en fines de semana) con actividades en línea, ideal para personas que trabajan y requieren flexibilidad de horarios.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Claudia Isabel Zermeño Guardado, destacó que esta institución garantiza una formación profesional práctica, con infraestructura adecuada y docentes con posgrados y experiencia en la industria, lo que favorece la rápida incorporación de las y los egresados en el sector productivo.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la UTA https://www.facebook.com/UTAAGS, vía telefónica al 449 910 50 00, extensiones 1146 y 1201; o en el sitio www.utags.edu.mx/.