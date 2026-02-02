Visita Los Alamitos en la Sierra Fría: Naturaleza, Talleres y Experiencias Únicas

Mosaico de Flora y Fauna que Educa e Inspira

Se reciben grupos escolares, empresas y familias, quienes aprenden sobre la importancia de cuidar los recursos naturales a través de talleres, programas especializados y senderos interpretativos.

Ubicado en San José de Gracia, en el kilómetro 5.5 de la carretera La Congoja – El Temazcal.

Los interesados en agendar su visita pueden comunicarse al 449 138 15 30, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

En el corazón de la Sierra Fría se encuentra el Centro de Educación Ambiental e Investigación (CEAI) Los Alamitos, un espacio dedicado a sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de cuidar los recursos naturales mediante talleres, programas especializados de educación ambiental y senderos interpretativos.

Está ubicado en San José de Gracia, en el kilómetro 5.5 de la carretera La Congoja – El Temazcal; el centro cuenta con instalaciones que favorecen el aprendizaje y la convivencia: cabañas, salón de usos múltiples, teatro al aire libre, áreas para fogatas y un jardín botánico que alberga especies como biznagas, yucas, cardenches, magueyes, entre otros, representativas del paisaje de la Sierra Fría.

Durante 2025, Los Alamitos recibió a grupos escolares, familias y empresas, quienes participaron en diversas actividades y tuvieron la oportunidad de conocer la riqueza del ecosistema local, donde habitan especies de fauna, como el pájaro azul, venado cola blanca, lince, jabalí de collar y halcón cola roja, entre muchos otros. También pudieron apreciar una amplia variedad de árboles como pino, encino, fresno y cedro, además de la flora característica de la región.

La titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Sarahi Macías Alicea, destacó el papel fundamental del centro al señalar: “Los Alamitos, además de ser un espacio muy bonito, es la manifestación de la voluntad firme de Aguascalientes por promover el cuidado ambiental y proteger su tesoro natural: la Sierra Fría, un patrimonio que compartimos y cuidamos entre todos”, sostuvo.

Finalmente resaltó que, para la gobernadora Tere Jiménez, estos espacios son esenciales, pues educan e inspiran a las nuevas generaciones sobre la protección de los recursos naturales y fortalecen el compromiso por un Aguascalientes más verde.

Los grupos escolares, empresas o público en general interesados en agendar su visita para 2026 pueden comunicarse al 449 138 15 30, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Se reciben grupos de entre 20 y 40 personas. ¡Ven y disfruta de esta experiencia única!