Con el Plan de Inversión en Infraestructura Para el Desarrollo con Bienestar, en 2026 se Destinará 2% Adicional del PIB y 5.6 Billones de Pesos al 2030: Presidenta Claudia Sheinbaum

De 2026 a 2030 se realizará una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como objetivo realizar una inversión histórica pública y mixta de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar tiene como objetivo fortalecer el Plan México y generar mayor crecimiento económico con bienestar, por ello contempla un incremento de 722 mil millones de pesos (mdp) más este año, que representa un 2 por ciento adicional del Producto Interno Bruto (PIB), la cual se suma a la inversión de poco más de 900 mil mdp que ya estaba contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“Este año, con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2 por ciento del PIB, o sea la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año, solamente 2 por ciento del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos, la mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado, que tiene su característica financiera y otra parte es de inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública o sea del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, una comunidad”, explicó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal en la que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno solo pagaba, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés. “Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, comentó.

La inversión pública, expuso la Jefa del Ejecutivo Federal, impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar. “La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para la elaboración del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento, se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos. Explicó que esta estrategia contempla cuatro pilares para su ejecución:

Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión: Coordinado por la Presidenta, realiza la priorización de proyectos, les da seguimiento y atención oportuna. Nuevos Vehículos de Inversión: se trata de esquemas especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos. Actualización de la Normatividad: se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos. Base de Datos Nacional: para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información para inversionistas como métricas e indicadores.

Con esto, puntualizó, se logrará la Prosperidad Compartida con crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional e incremento de la soberanía, luego de que durante el periodo neoliberal esta perspectiva fuera olvidada.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, explicó que las inversiones mixtas representan un modelo que garantiza la propiedad y rectoría del Estado en los proyectos estratégicos y el capital privado acelera los proyectos, con ello el Estado define reglas de operación y objetivos sociales, se comparten beneficios, no se depende de un sólo presupuesto, se protegen las finanzas públicas y se priorizan el bienestar social y la soberanía.

Como ejemplo de aplicación de un modelo mixto, dijo, se diseñó un vehículo que se utilizó para la compra de las 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que los beneficios del Plan son: 1. Establecer una ruta hacia el crecimiento económico, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social; 2. Garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos; 3. Promover el desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios; 4. Acelerar las inversiones del Plan México y 5. Garantizar transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.