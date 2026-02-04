Gestiona Miguel Varela Acuerdos Estratégicos y Hermanamiento en Ontinyent, España

Se Proyecta que Esta Vinculación Internacional Genere Beneficios Directos y Tangibles que Fortalezcan la Calidad de Vda de las Familias Zacatecanas

Ontinyent, España.- En el marco de su gira de trabajo por el continente europeo, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades de Ontinyent, con el firme objetivo de consolidar un hermanamiento que detone el crecimiento económico y cultural de la capital zacatecana.

Durante el encuentro con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, Miguel Varela destacó que esta ciudad española ha sido una aliada histórica de Zacatecas, siendo una de las primeras demarcaciones internacionales en abrir sus puertas a nuestra tierra hace algunos años, por lo que hoy se busca recuperar ese vínculo con una visión moderna y de resultados.

El presidente Varela afirmó que la intención de esta visita es fortalecer los lazos de cooperación y el hermanamiento cultural, construyendo vínculos que impulsen el intercambio y el desarrollo entre ambas comunidades.

Mencionó que esta relación debe trascender lo protocolario para convertirse en una plataforma de oportunidades que potencie la economía local, atraiga mayor turismo europeo y fomente programas de colaboración que enriquezcan el talento de los artistas y académicos de nuestra capital, logrando así una proyección internacional que se refleje en el día a día de la ciudadanía.

Miguel Varela enfatizó que estas gestiones forman parte de una visión de gobierno que prioriza la apertura de nuevos mercados y la diplomacia efectiva para generar estabilidad en la capital de Zacatecas.

El alcalde agradeció la hospitalidad de las autoridades españolas, señalando que esta gira marca la pauta para la firma de futuros convenios que traerán beneficios reales, demostrando que con una gestión decidida y una planeación estratégica, la capital retoma su lugar en el escenario mundial para beneficio de todos sus sectores productivos.