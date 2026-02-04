Lleva DIF Capital Apoyos a la Comunidad Wixárika

Bajo la visión del presidente municipal, Miguel Varela, y el compromiso social de su esposa, la presidenta honorífica de DIF Capital, Karla Estrada, se llevó a cabo una significativa entrega de apoyos en beneficio de la comunidad Wixárika radicada en la capital.

Esta jornada de asistencia consistió en la distribución estratégica de despensas y cobijas, diseñadas para fortalecer la seguridad alimentaria y brindar protección efectiva ante las bajas temperaturas que se registran en la región. La iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado para asegurar que los recursos lleguen de manera directa y transparente a las familias.

Es fundamental resaltar que estos apoyos son el resultado tangible de la suma de voluntades entre el gobierno y la sociedad civil. La presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, impulsó previamente la realización de un evento con causa que contó con la destacada presentación del grupo flamenco Tassarba, donde la ciudadanía zacatecana participó activamente mediante sus donativos.

Gracias a esta exitosa vinculación entre el fomento a la cultura y la asistencia social, el Ayuntamiento logró recaudar los insumos necesarios para cubrir las necesidades más apremiantes de las familias de esta comunidad durante el periodo invernal, además de los apoyos alimentarios provenientes del Banco de Alimentos.

Con estas acciones, el gobierno que encabeza Miguel Varela reafirma su determinación de trabajar con cercanía, convirtiendo el talento artístico y la generosidad ciudadana en resultados que impactan positivamente en el entorno social. La entrega de estos artículos representa el fortalecimiento de los vínculos con nuestras comunidades originarias y el cumplimiento de las metas de atención humana del municipio.