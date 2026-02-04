Logra Miguel Varela Alianzas Estratégicas Internacionales en Beneficio de Zacatecas

Dicha Cumbre Incluyó un Encuentro Privado con el Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, Para Estrechar Lazos de Cooperación y Desarrollo Económico Para la Capital

Bruselas, Bélgica.- En un hecho sin precedentes para la diplomacia municipal, el alcalde de la capital, Miguel Varela, y su esposa la diputada local, Karla Estrada, representaron a México en la Cumbre Transatlántica celebrada en Bruselas. Esta ciudad es una de las sedes fundamentales del Parlamento Europeo, donde se congregan los líderes políticos más influyentes a nivel mundial bajo la organización de la red Political Network for Values, presidida por Stephen Nikola Bartulica.

La participación de ambos funcionarios responde a una invitación directa del comité organizador, lo que resalta el reconocimiento internacional a su labor política.

Al ser invitados especiales de la Cumbre, todos los gastos correspondientes a hospedaje y alimentación son cubiertos íntegramente por la organización anfitriona. Este detalle es vital para la transparencia administrativa, ya que garantiza que la presencia de Zacatecas en este foro de relevancia global no genera un costo para el erario público ni compromete los recursos de la ciudadanía.

Durante la jornada, el alcalde Miguel Varela sostuvo una reunión privada con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas que impulsen el crecimiento de la capital zacatecana.

Este tipo de alianzas buscan atraer modelos de éxito internacional en seguridad y desarrollo urbano, permitiendo que el municipio se posicione como un referente de gestión moderna.

Miguel Varela destacó que la presencia de la diputada Karla Estrada también fortalece el vínculo legislativo, asegurando que las mejores prácticas discutidas en Europa puedan tener un eco positivo en el marco legal de nuestro estado.

Dentro de la agenda de la cumbre, se abordan temas relacionados con la economía, el fortalecimiento de la familia y la seguridad ciudadana. El objetivo central de estas discusiones es generar políticas públicas sólidas que puedan adaptarse y brindar mayores beneficios a la población, abarcando soluciones de carácter global, federal y municipal.

Desde la sede legislativa en Bruselas, los representantes zacatecanos manifestaron su gratitud por la distinción de ser de los pocos líderes políticos mexicanos convocados a este parlamento.

Con estos resultados, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes internacionales que generen oportunidades reales y eleven la calidad de vida de todas las familias, manteniendo siempre una política de puertas abiertas y rendición de cuentas claras.