Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Tramo Santa Fe-Observatorio del Tren “El Insurgente”

Se Conecta Toluca con la Ciudad de México

Posterior a la conferencia, encabezó el corte de listón en la estación Vasco de Quiroga, con lo cual se puso en operación el recorrido completo que conecta a la Ciudad de México con Toluca. Además, realizó un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

El recorrido será de menos de una hora, contará con 20 trenes, un costo entre 15 y 100 pesos y tendrá conexión con las líneas 1 y 12 del STC Metro, 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura este lunes del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente, con lo que queda concluida la obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un recorrido de menos de 60 minutos, y que tuvo una inversión total de alrededor de 100 mil millones de pesos (mdp).

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México, inauguramos Santa Fe-Observatorio (…) Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que el proyecto ferroviario implicó la atención del pueblo de Santa Fe, que ahora tendrá un sistema de transporte de primer nivel y que además implicó construir un centro cultural en la ex fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, que en la época neoliberal se pretendió vender para construir un desarrollo habitacional por cerca de 10 mil mdp, y que al llegar la Cuarta Transformación se decidió no vender y construir una Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec, además del rescate de uno de los manantiales vivos de la capital a través de un puente atirantado. Posterior a la conferencia, encabezó el corte de listón inaugural en la estación Vasco de Quiroga, y dio un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, señaló que el Tren El Insurgente tiene una infraestructura total de 57.7 kilómetros (km), con siete estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud para 719 pasajeros y con accesibilidad universal, tendrá una demanda estimada de 140 mil usuarios al día, y una conexión con las líneas 1 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente.

Detalló que los accesos de la estación Vasco de Quiroga conectarán a la Universidad de la Salud y al pueblo de Santa Fe, su ingreso será a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, tiene dos elevadores, dos escaleras, sanitarios, seguridad interior a través de un sistema de videovigilancia y bocinas dentro de la estación. Además, para su construcción se realizaron intervenciones como la adecuación de la calle Pólvora y la reubicación de la escultura de Vasco de Quiroga, además se construyó un Sendero Seguro hacia la estación y se instaló señalética al exterior. Mientras que la estación terminal de Observatorio tiene tres andenes, seguridad con 22 cámaras de videovigilancia y 51 bocinas en el vestíbulo, su ingreso será a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, cuenta con tres elevadores, seis escaleras eléctricas, sanitarios y conexión directa con la Línea 1 del Metro a través de una pasarela.

Agregó que el Tren El Insurgente cuenta con un sistema de control de tráfico ferroviario que permite reducir los intervalos entre trenes, monitoreo en tiempo real y garantizar la seguridad, fiabilidad y el confort del transporte.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, puntualizó que el tramo Santa Fe-Observatorio tiene 8.4 km, su construcción se realizó con respeto al medio ambiente, su infraestructura cuenta con doble voladizo y un puente atirantado de 515 metros (m) de longitud, la estación Vasco de Quiroga cuenta con 8 mil m2 de superficie y 208 m de longitud y la estación terminal Observatorio tiene 242 m de longitud. Destacó que previo a su puesta en operación se realizaron pruebas de carga con los dos trenes y una carga máxima, así como pruebas de seguridad estructural.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informó que el Tren El Insurgente lleva, al 30 de enero, 869 días de operación, 15 millones de personas usuarias, con un promedio diario de 22 mil, en sus cinco estaciones activas, de las que Santa Fe y Toluca Centro son las de mayor afluencia. Sus ocho trenes han realizado más de 14 mil horas de servicio ininterrumpido y 67 mil vueltas, que representan más de 5 millones de kilómetros, convirtiéndose en el transporte más utilizado en la zona.

Detalló que contará con 16 trenes en servicio permanente, dos en reserva y dos en mantenimiento, con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora (km/h) y un promedio de 80 km/h, para eventualmente alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h y un promedio de 90 km/h.

Agregó que el costo de servicio será de entre 15 y 100 pesos, llegar de Observatorio a Toluca tendrá un costo de solo 90 pesos, reducirá el tiempo de recorrido de hasta dos horas y media en otro tipo de transporte a menos de 60 minutos, con una frecuencia entre trenes de 12 minutos al inicio de la operación, en un horario de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas, sábados de 06:00 a 24:00 horas, domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas, mientras que el último tren de Zinacantepec a Observatorio saldrá a las 23:00 horas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, comentó que se trata de un día que pasará a la historia en la capital del país al dar paso a un Sistema de Movilidad Integrado y además Metropolitano. Por ello, agradeció a la Presidenta por la conclusión de esta obra que transportará desde Toluca hasta diferentes puntos de la ciudad a través de su conexión con los diferentes sistemas de transporte público.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que esta inauguración se trata de un día especial para los mexiquenses con la puesta en marcha del Tren El Insurgente, que conecta a las zonas metropolitanas del Valle de México y de Toluca a través de un transporte seguro, moderno y eficiente que transformará el bienestar y la calidad de vida de las familias mexiquenses que realizan este recorrido.