Aguascalientes Tendrá Nuevas Rutas Aéreas a Puebla y Puerto Vallarta

A partir del 2 de junio de 2026, viajar a Puebla o Puerto Vallarta será más rápido, directo y accesible, gracias a la apertura de dos nuevas rutas aéreas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo.

Las nuevas frecuencias volarán tres veces por semana: martes, jueves y domingo, facilitando traslados ágiles y accesibles tanto para viajeros corporativos como para quienes buscan opciones de descanso. La conexión con Puerto Vallarta responde a la creciente demanda de destinos de playa desde la región del Bajío, mientras que Puebla representa un enlace estratégico para la actividad empresarial, industrial y cultural.

En la ruta Aguascalientes-Puerto Vallarta, los vuelos saldrán a las 8:13 horas con llegada a las 9:10 horas; el regreso despegará a las 9:50 horas y aterrizará a las 10:46 horas.

Para Aguascalientes-Puebla, la salida será a las 11:21 horas con arribo a las 12:35 horas; el vuelo de retorno partirá a las 6:13 horas y llegará a las 7:31 horas.

Esta expansión no sólo impulsa el turismo y los negocios, también consolida a Aguascalientes como un punto estratégico de conexión nacional, resultado de una política firme de movilidad y desarrollo encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, cuya visión de largo plazo apuesta por un estado más competitivo y plenamente conectado con los principales destinos nacionales e internacionales.

La coordinación entre el Gobierno del Estado, aerolíneas y el Grupo Aeroportuario ha permitido avanzar en la ampliación de rutas, especialmente en temporadas de alta afluencia como la Feria Nacional de San Marcos, las Vendimias de la Ruta del Vino y el Festival Cultural de Calaveras, eventos que atraen a miles de visitantes cada año.