Llega Nueva Inversión Automotriz al Estado con más de 200 Empleos

Nueva Planta de Sistemas de Arneses K&S Mexicana

Contó con una inversión de 590 millones de pesos.

La empresa suma tres plantas en Aguascalientes.

Aguascalientes es el estado que mayor inversión extranjera directa japonesa ha recibido, con más de 7 mil 865 millones de dólares.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración de la nueva planta de Sistemas de Arneses K&S Mexicana S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial San Francisco, y que consolida a la entidad como un polo estratégico para la industria y la generación de empleo.

Durante su mensaje, la gobernadora destacó que el estado continúa avanzando con paso firme para consolidarse como el gigante de la industria automotriz en el país. Subrayó que la apertura de esta instalación estratégica viene acompañada de una inversión de 31 millones de dólares, equivalente a 590 millones de pesos, y la creación de más de 200 nuevos empleos, resultado de la confianza que empresas de talla global depositan en la entidad.

“Aguascalientes es el estado que mayor inversión extranjera directa japonesa ha recibido, con más de siete mil 865 millones de dólares acumulados, así como la operación de 138 empresas con capital japonés que generan más de 66 mil empleos directos y 120 mil indirectos. En la presente administración se han captado más de 57 mil millones de pesos en inversiones nacionales, internacionales y locales, por ello les digo que se continuará fortaleciendo la seguridad, la certeza jurídica, la infraestructura y la formación de capital humano para garantizar condiciones óptimas y certidumbre a largo plazo a quienes apuestan por el estado. Muchas gracias y felicidades”, dijo Tere Jiménez.

Tadamuri Sano, director ejecutivo de la compañía, destacó que la expansión en Aguascalientes responde a la confianza en el talento local, la estabilidad del entorno de negocios y la colaboración efectiva con las autoridades. Señaló que la nueva planta simboliza una etapa de evolución tecnológica y eficiencia productiva que permitirá a la empresa fortalecer su presencia global desde México.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, enfatizó que el crecimiento de la empresa en la entidad es resultado de una relación de confianza y trabajo conjunto. Reafirmó que Aguascalientes mantiene un compromiso permanente con la inversión productiva y aseguró que este proyecto eleva tanto a la compañía como al estado a un nuevo nivel de producción con visión de permanencia y éxito a largo plazo.

En su intervención, Kenji Kojima, presidente de Sistemas de Arneses K&S Mexicana, expresó su agradecimiento por el respaldo institucional y reconoció a Aguascalientes como un socio estratégico para la expansión de la firma.

Durante la ceremonia se realizó la entrega formal de la carta de inversión a la gobernadora, con lo que la empresa suma ya tres plantas en el estado, reflejo de una relación de largo plazo basada en resultados, innovación y crecimiento compartido.

En el evento también estuvieron presentes Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Bety Montoya, diputada local; Kenji Ikeda, vicepresidente de K&S Mexicana; Emmanuel Alfara, asistente del vicepresidente; Hideo Okamoto, gerente de grupo Planta Alumnio K&S Mexicana; Yohei Shimoda, gerente general de Planta Cobre K&S Mexicana; Agustín Miramontes, gerente general Planta Aluminio K&S Mexicana; y Fabián Gaxiola, asiste de vicepresidente.