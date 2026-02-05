Avanza Meta Nacional de 1.8 Millones de Viviendas del Programa Vivienda Para el Bienestar

Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega En Chiapas; se Corrigieron 44 mil Créditos Impagables en la Entidad

En el desarrollo habitacional La Gloria se construyen 280 viviendas y hoy se entregaron las primeras 96 viviendas; se reestructuraron 44 mil créditos impagables.

Infonavit tiene en todo el país 40 conjuntos habitacionales donde ya se han colocado 6 mil 257 viviendas.

Ciudad de México.- A través de un enlace de Palacio Nacional a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de las primeras 96 viviendas del desarrollo habitacional La Gloria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde se construyen 280, y las cuales forman parte de las 1.8 millones de viviendas que se construirán en todo el país con el programa Vivienda para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, resaltó que la meta en Chiapas incrementó de 45 mil acciones de vivienda nueva a 70 mil 700 del Infonavit, Conavi y Fovissste, beneficiando a 268 mil chiapanecas y chiapanecos, a través de una inversión de 44 mil 822 millones de pesos (mdp), que generarán 224 mil empleos directos y 336 mil indirectos. Y se regularizarán 10 mil lotes.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que las 280 viviendas del Desarrollo habitacional La Gloria ya están asignadas a beneficiarios. Y señaló que, en Chiapas, Infonavit tiene una meta de 34 mil viviendas y ya se tienen contratados 19 proyectos que suman 12 mil 400 viviendas en Tapachula, Tuxtla, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán y Chiapa de Corzo, iniciando obra en el 70 por ciento y lo que resta arrancará en el primer semestre del año. Además, se tienen 20 proyectos más para 15 mil viviendas y quedan pendientes 6 mil viviendas a contratarse en 2027.

Informó que en Chiapas se corrigieron 44 mil créditos impagables en la entidad: 2 mil se liquidaron; 10 mil tuvieron una reducción sustancial de saldo y 32 mil fueron reestructurados con quita de saldo e intereses y disminución de mensualidades.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, refrendó su apoyo al proyecto de Nación que encabeza la Presidenta de México, el cual se traduce en obras como la construcción de viviendas en las que se vive con prosperidad compartida. A su vez, las y los beneficiarios que hoy recibieron las llaves de su hogar agradecieron la oportunidad de poder acceder a una vivienda digna para sus familias.