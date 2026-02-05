Con Amor… Chihuahua

Ofrece Rincones que Parecen Sacados de una Película

Si buscas un lugar para celebrar estás épocas de amor o tal vez un aniversario, una propuesta de matrimonio o simplemente para reconectar con esa persona especial, el estado grande de México ofrece rincones que parecen sacados de una película. Aquí te presentamos los lugares más románticos de la entidad.

Amor en la Cima

Imagina despertar y ver cuando las paredes de piedra se tiñen de tonos rojizos y dorados, un amanecer perfecto desde tu balcón privado sobre el abismo de las Barrancas del Cobre, recorrer la naturaleza en el teleférico o simplemente disfrutar de las puestas de sol con una copa de vino en el restaurante con piso de cristal del Hotel Mirador.

Para más información visita: https://hotelmirador.mx/

Un Deporte muy Romántico

Si a ti y a tu pareja les gusta la aventura y la naturaleza el Parque Nacional Cascada de Basaseachi es el sitio perfecto para hacer senderismo mientras sientes la brisa del agua hasta llegar a los miradores deslumbrándote con el magnífico paisaje volviéndolo una excelente idea para compartir una experiencia romántica inolvidable.

El parque está abierto de lunes a domingo de 5 am a 8 pm.

Naturaleza y Chill

Para algo fuera de lo común, la reserva glamping, en el Pueblo Mágico Creel, ofrece burbujas transparentes que les permiten ver las estrellas desde la cama con un chocolate caliente, combinando el lujo con la naturaleza salvaje. Puedes complementar esta vivencia con caminatas románticas por el Valle de los Monjes –imponentes formaciones rocosas de 60 mts de altura ricas en flora y fauna-.

Sorprende a tu pareja, puedes reservar en el perfil de Instagram @reservaglamping.creel o al número 635 106 0105.

Sin señal, pero con amor

¿Tienes ganas de “desconectarte del mundo” por unos días?, el parque ecoturístico Kokoyome, es una magnífica manera de hacerlo. Ubicado en lo profundo de la barranca del Pueblo Mágico de Guachochi, este recinto natural cuenta con un microclima único, genial para quedarse en sus cabañas con vistas a la cascada, disfrutar de una cena con trucha fresca y relajarse con el sonido del agua cayendo las 24 horas del día.

Comida en la Obscuridad

Sueñas con una cena romántica exclusiva en una cueva a la luz de las velas, Las Grutas de Nombre de Dios ofrecen esta experiencia mística, acércate a tour operadores locales, quienes te ayudarán a coordinarla o bien te darán opciones de restaurantes con vistas iluminadas de la ciudad creando un ambiente surrealista.

Abiertas de martes a domingo en un horario de 10:00 am a 4 pm, las cuevas subterráneas son el sitio perfecto para pasar un rato especial bajo tierra entre pasillos llenos de estalactitas y estalagmitas.

Chihuahua no es solo un viaje, es la oportunidad de escribir un capítulo inolvidable en tu historia de amor.

“Hay lugares que se quedan en la vista, pero Chihuahua se queda en el alma… y más si se recorre de la mano de quien amas.”