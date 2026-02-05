Impulsan Formación Integral de Parejas Para Matrimonios Colectivos en Zacatecas

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela y la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, los matrimonios colectivos 2026 han iniciado con una etapa crucial de preparación.

Las pláticas prematrimoniales, coordinadas por el área de Trabajo Social del DIF Capital en equipo con el INMUZAI, se llevaron a cabo con éxito en la Casa Municipal de Cultura, un recinto que se transformó en un espacio de aprendizaje y reflexión para las parejas que darán el siguiente paso en su relación este próximo 14 de febrero.

Cabe destacar que este año, al igual que en anteriores ediciones también se promovió el formato de matrimonios igualitarios con total apego a la inclusión.

Durante estas sesiones impartidas en la Casa Municipal de Cultura, las y los contrayentes contaron con la asesoría jurídica de la licenciada Jesica Ñáñez y la orientación psicológica de la licenciada Angélica Castañeda, ambas especialistas del INMUZAI.

Con este esfuerzo coordinado entre el DIF, la Capital y el instituto de las mujeres, el alcalde Miguel Varela continúa promoviendo la formalización gratuita de las relaciones, asegurando que cada pareja en Zacatecas cuente con los elementos necesarios para un festejo del Día del Amor y la Amistad que sea el inicio de un futuro con estabilidad y respaldo institucional.