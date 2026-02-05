Intensifican Movilizaciones Trabajadores de la Salud

Gobiernos Estatal y Federal Siguen Incumpliendo, Acusan

Por Nallely de León Montellano

Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Salud, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 39, intensificaron este martes sus movilizaciones al tomar los accesos de Ciudad Administrativa y diversas recaudaciones en municipios como Fresnillo, Jerez y Loreto, en protesta por el incumplimiento en el pago del Programa de Profesionalización dirigido a personal de enfermería y trabajo social.

La protesta responde a la falta de resultados concretos tras mesas de negociación previas, en las que –aseguran– se reconoció el adeudo, pero no se ha materializado el pago comprometido.

Las y los manifestantes señalaron que el personal movilizado pertenece tanto a la Secretaría de Salud estatal como al esquema de transición hacia el IMSS-Bienestar, y que las acciones se mantienen de manera indefinida ante la ausencia de una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Indicaron que el pago de este programa no representa una prestación extraordinaria, sino el reconocimiento salarial correspondiente a la formación profesional del personal, que cuenta con licenciatura y, en muchos casos, con especialidad. Subrayaron que actualmente continúan percibiendo remuneraciones que no corresponden a su nivel académico ni a la responsabilidad de sus funciones.

El conflicto, señalaron, no es nuevo, ya que el compromiso de pago fue establecido en mesas donde participaron instancias federales y estatales, sin que hasta el momento se haya cumplido. Ante este escenario, advirtieron que las manifestaciones podrían escalar si no existe una solución en el corto plazo.

Desde el sector inconforme se hizo un llamado a la sensibilidad institucional, al recordar que enfermeras, enfermeros y personal de trabajo social han sido pieza clave en la atención a la población, particularmente en momentos críticos como la pandemia, y que hoy enfrentan condiciones laborales que consideran injustas y desiguales.

Las protestas continuarán –advirtieron– hasta que exista una respuesta concreta que garantice el cumplimiento de los acuerdos y el reconocimiento pleno de los derechos laborales del personal de salud.