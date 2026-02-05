“Irracional”, la Postura de Rema Contra la Presa Milpillas: Monreal

Ignora Beneficios Sociales que Generará la Obra, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

El gobernador David Monreal Ávila calificó como irracional la postura de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (Rema) en torno a la exigencia de cancelar el proyecto de la presa Milpillas, al considerar que se trata de una oposición que no dimensiona la magnitud del problema hídrico ni los beneficios sociales que implica este tipo de infraestructura. Señaló que dicha organización ha mantenido esa posición desde que el proyecto fue planteado, hace varios años, sin modificar su discurso pese al contexto actual de escasez de agua.

El mandatario estatal defendió la construcción de presas como una medida necesaria para garantizar el abasto del recurso en el presente y en el futuro, y sostuvo que, en la mayoría de los casos, las comunidades terminan por reconocer sus bondades una vez que las obras entran en operación.

Monreal Ávila subrayó que el tema del agua dejó de ser una discusión exclusiva de los gobiernos para convertirse en un asunto que involucra a toda la sociedad, razón por la cual la presidenta de la República Claudia Sheinbaum ha retomado el proyecto Milpillas y ha impulsado su socialización.

En ese contexto, lamentó que por “unos pocos” puedan frenar iniciativas que, desde su perspectiva, representan un beneficio colectivo y de largo alcance. El gobernador destacó que las presas cumplen diversas funciones estratégicas, entre ellas el riego agrícola, la contención de escurrimientos pluviales, la recarga de mantos acuíferos y el suministro de agua para consumo humano.

Añadió que, en algunos casos, este tipo de infraestructura ha permitido detonar actividades económicas complementarias, como proyectos turísticos o de producción pesquera, lo que fortalece a las regiones donde se instalan. Sostuvo que la construcción de una presa no responde a decisiones improvisadas ni a ocurrencias políticas, sino a estudios técnicos rigurosos sobre suelo, corrientes y vertientes. Por ello, aseguró que el proyecto Milpillas cuenta con ese sustento y que Zacatecas posee condiciones naturales que han permitido que sus escurrimientos beneficien incluso a otras entidades.

No obstante, reconoció que el proyecto se ha visto retrasado por intereses económicos y especulaciones, factores que también in􀃀uyen en la discusión y en la viabilidad de obras consideradas estratégicas para el desarrollo del estado.