No Funciona una Sola de las Políticas Económicas del Gobierno de David Monreal: Arturo López de Lara

“Lejos de Abrir Empresas, son Muchas las que Cierran”

Por Gabriel Rodríguez

El empresario zacatecano Arturo López de Lara, señaló que, en este momento, resulta complicado abrir empresas en medio de la actual expansión recesiva a la que se halla sometida el estado de Zacatecas.

“Sin embargo, mi nuevo negocio va a dar trabajo a cuatro nuevos empleados, es decir que cuatro familias de la capital podrán acceder a un mejor nivel de vida, en la medida de mis posibilidades”.

Ante ello, replicó que “no hay una sola de las políticas económicas estatales que estén funcionando sino que más bien son todas ellas contrarias a las posibilidades de generar empleos, lo que no deja de ser grave”.

Heredero de una de las familias históricas en la capital del estado, López de Lara señaló que este año 2026 “será sin duda en general un año deprimido; las empresas que hay en el estado mantiene una visión conservadora para el transcurso de los siguientes 11 meses, lo que en sí mismo, ya es complejo”, advirtió.

“Zacatecas no tiene en sentido alguno, por el momento, la posibilidad de insertarse dentro de una reactivación económica, lo mismo que ocurre a nivel nacional; sin embargo, este es el momento de implementar nuevas estrategias que, a la par de ser creativas por medio de la innovación tecnológica y el posicionamiento mediático, permitan enfrentar al toro por los cuernos a como viene”.

A pregunta sobre cómo se había atrevido, en medio de la actual crisis económica local, a abrir una nueva empresa, dijo que se trata precisamente de ser atrevido en un momento de tal complejidad 􀂿nanciera, “en el que lejos de aperturarse empresas en la capital del estado, más bien son muchas las que cierran”.

A pesar de ello, se trata de realizar apuestas, sobre todo ante el constante cambio de estrategias “lo que obliga a no cruzarnos de brazos si tomamos en cuenta que Zacatecas, en su totalidad, no pasa de tener un crecimiento de cero por ciento anual, insertos como estamos en el 0.5 a 0.7 nacional de crecimiento, cifras con las que no se puede hacer frente a las necesidades de 130 millones de mexicanos y de casi un millón 750 mil zacatecanos”.

A ello, dijo que el estado confronta, vistas así las cosas, un decrecimiento –por lo que hemos estado analizando– “lo que signi􀂿ca, reiteró, que no hay o mejor dicho, en realidad no funciona una sola de las políticas públicas para el desarrollo del crecimiento económico del estado”.

“Los que nos fajamos para abrir fuentes de trabajo tenemos que decirlo duro y claro: Faltan por hacer muchas cosas para el desarrollo del crecimiento económico estatal por lo que siempre será difícil abrir nuevas empresas, pero en estos momentos lo es más, porque el ambiente es adverso a la generación de las mismas”.

Ufano, dijo que en su nueva empresa habrá cuatro nuevos contratos laborales aun cuando espera pueda contratar algunos empleados más “que trabajarán en mi negocio de manera formal aun cuando todos sabemos que hay un sobreexceso de informalidad en todo el país”.