Pemex Aumenta Procesamiento de Crudo a 1.5 Millones de Barriles Diarios y Reduce Deuda en 20 mil Millones de Dólares

Reduce Deuda en 20 mil mdd e Incrementa en 34% Inversión en 2026

En el 2025 se avanzó en el pago a proveedores con un monto de 390 mil 203 mdp y por primera vez en 11 años mejoró la calificación crediticia de Pemex.

La producción de hidrocarburos incrementó en más de 122 mil barriles diarios, las ventas de gasolina, diésel y turbosina tuvieron un crecimiento de casi 8% y de fertilizantes fosfatados y nitrogenados en 21%.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hoy Pemex es una empresa pública al servicio del pueblo de México, ya que como parte de su plan de fortalecimiento, en 2025 el procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles diarios, el más alto en su historia; redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares (mdd); y en 2026 aumentó 34 por ciento la inversión, lo que representa un monto de 425 mil millones de pesos (mdp).

“Entonces hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo y a diferencia de lo que decían que mientras más se privatizara más eficiente era, ahora estamos demostrando todo lo contrario que mientras más integrada esté, más al servicio del pueblo y siendo una empresa de la nación más eficiente es. (… ) Estas son las cuentas al pueblo de México, porque decían los mercados lo han tomado bien, está bien, pero a nosotros nos interesa el resultado al pueblo, el conocimiento del pueblo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los resultados positivos son gracias a que se tienen ocho refinerías: las seis históricas, Dos Bocas y Deer Park, que construyó y adquirió, respectivamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador; y en el segundo piso de la Transformación, se reformó la ley para que Pemex regresara a ser una empresa de la nación, su producción no puede considerarse monopolio y se integró para hacerla más eficiente.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que en el periodo neoliberal Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo, mientras que en 2025 se logró su fortalecimiento financiero, se hizo frente a sus obligaciones financieras y se realizó el pago a proveedores, con ello, por primera vez, se redujo su deuda total y además mejoró la operación con una integración vertical lo que permite reducción de costos e incrementó en las ventas. Además se producen fertilizantes, y se avanza en la inversión.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que la reducción de la deuda se deriva de la disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha entre dependencias, con lo que deuda es la más baja en 11 años; además, mejoró su calificación crediticia y se avanzó en el pago a proveedores con un monto de 390 mil 203 mdp. Agregó que se estabilizó la producción de hidrocarburos con un incremento anual en más de 122 mil barriles diarios; asimismo, se mejoró la infraestructura y se optimizó la operación de las refinerías, cuyo rendimiento es cada vez más alto, el margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de 12 dólares por barril.

Puntualizó que las ventas de gasolina, diésel y turbosina se incrementaron en casi 8 por ciento de julio a diciembre de 2025, lo que equivale a 81 mil barriles diarios (mbd). Respecto al azufre, hubo un crecimiento de 89 por ciento en su comercialización; en tanto el coque de petróleo aumentó en 39 por ciento; y el de asfalto en 25 por ciento. La producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados se elevó en 21 por ciento de 2024 a 2025 y también se modernizan los complejos de Cangrejera, Morelos, Pajaritos Cosoleacaque e Independencia.

Explicó que para 2026 se desarrollarán proyectos estratégicos que permitirán cumplir con la meta de 1.8 millones de barriles diarios; en gas natural se tiene el objetivo de alcanzar una producción de 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios; en materia de procesos industriales, este año, se concluirá la modernización de las refinerías de Tula y se avanza en Salina Cruz para su conclusión en 2027, con ello se espera alcanzar un procesamiento de 1.5 millones de barriles diarios; en petroquímica se alcanzará una producción de 357 millones de toneladas anuales de derivados de etileno y casi 300 millones de toneladas anuales de aromáticos, y en fertilizantes la meta es llegar a 558 millones de toneladas anuales de amoniaco.

Además, se pondrá en marcha un nuevo eje estratégico con proyectos como litio en salmueras, aprovechamiento de gas fuera de especificación, energía eólica marina, energía geotérmica e hidrógeno verde para reducir la huella de carbono.