Ballet y Concierto de San Valentín en la Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

La música y el arte llegan a la entidad con la Primera Temporada de Conciertos 2026 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), que se realizará del 6 de febrero al 15 de marzo en el Teatro Aguascalientes, anunció el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA).

Román Revueltas Retes, director de la OSA, detalló que en esta primera temporada se ofrecerán seis programas diferentes.

“Seguiremos con la gran tarea de interpretar las 104 sinfonías de Joseph Haydn, uno de los pilares del periodo clásico. No faltará la tradicional velada para celebrar el 14 de febrero y contaremos con la participación de la Escuela de Danza Georges Berard, de la Universidad de las Artes, en una gala de ballet con música de Manuel M. Ponce”, destacó Román Revueltas.

Señaló que para el primer concierto que se llevará a cabo el viernes 6 de febrero a las 20:30 horas se contará con la participación del solista Carlos Vidal, en la trompeta, con el siguiente programa:

En las Estepas del Asia Central – A. Borodin

Concierto para Trompeta – A. Aroutunian

Sinfonía No. 2 – A. Borodin

Los boletos ya están disponibles y pueden adquirirse en taquillas del Teatro Aguascalientes o a través de www.showticket.com.mx/.