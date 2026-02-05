Estudia un Posgrado de Alto Impacto en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Abierto, el Registro de Aspirantes

Ambas maestrías se imparten en fines de semana, con modalidad en línea y mixta.

La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) abrió su proceso de admisión 2026 para sus dos programas de posgrado: la Maestría en Ciencias e Innovación Tecnológica, con líneas de especialización en automatización y control, robótica y manufactura avanzada, así como en sistemas inteligentes de software y computación; y la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, que ofrece cuatro especialidades: Física, Química, Matemáticas y Biología.

Otto Granados Franco, rector de la UPA, destacó la pertinencia de estos posgrados con las necesidades de la industria en Aguascalientes y su enfoque en la investigación y el desarrollo de proyectos aplicables, que convierten a sus egresados en capital humano atractivo para las empresas nacionales e internacionales.

Ambos programas se imparten en fines de semana. En el caso de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias se realiza en modalidad 100% en línea, mientras que la Maestría en Ciencias e Innovación Tecnológica de manera mixta, es decir en presencial y en línea; ambas cuentan con un cuerpo docente integrado por profesionales con amplia experiencia en cada una de las áreas de estudio que se abordan.

Al respecto, Granados Franco subrayó que la UPA es una institución líder en el estado y en la región, pues actualmente las y los egresados destacan por su sólida formación académica, su capacidad de innovación y su rápida incorporación al sector productivo y educativo. Señaló que la pertinencia de sus programas, el enfoque práctico y la vinculación permanente con la industria y las instituciones fortalecen su perfil profesional, permitiéndoles aportar soluciones reales a los desafíos científicos, tecnológicos y sociales de su entorno.

Finalmente, el rector de la UPA, exhortó a la sociedad a seguir capacitándose, por lo que hace una cordial invitación a estudiar un posgrado. Para mayor información sobre el proceso de admisión ingresar al sitio web www.upa.edu.mx, llamar al 442-1400 ext. 2060, mandar un whatsapp al 449 930 1004 o ingresar a las redes sociales institucionales: @upolitecnicaags.