Inglés, Alemán, Francés, Italiano… Aprende un Segundo Idioma Gratis; en Aguascalientes es Posible

¿Te gustaría aprender un nuevo idioma gratis? En Aguascalientes es posible.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación (IEA), abrió inscripciones para cursos de inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, coreano y japonés, dirigidos a estudiantes y ciudadanía en general.

Este programa forma parte de la estrategia “El Gigante Bilingüe”, que impulsa la gobernadora Tere Jiménez para ampliar las oportunidades académicas, profesionales y personales de las y los aguascalentenses.

Por cierto, gracias a la excelente respuesta registrada en ediciones anteriores, este año el programa suma 680 espacios más, lo que permitirá beneficiar a cerca de 2 mil personas interesadas en aprender un nuevo idioma.

Las clases iniciarán el 16 de febrero de 2026. El registro ya está abierto en: https://forms.gle/kTCMUAgDft1zWBEL9, donde las y los participantes podrán elegir el idioma, horario y sede que mejor se adapte a sus necesidades.

El cupo es limitado y los lugares se asignarán conforme se complete el registro. Para más información, el IEA pone a disposición el teléfono 449 970 60 25, con atención personalizada.