Acumulado Histórico de Zacatecas Registra Tres Mil 680 Personas Desaparecidas: ERA

Este año, Comisión ha Localizado a Siete Personas con Vida

Por Miguel Alvarado Valle

En lo que va del año, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha realizado 26 acciones de búsqueda, de las cuales 16 se llevaron a cabo durante el mes de enero y 10 más en lo que va del mes en curso. Como resultado de estas acciones, se logró la localización de siete personas con vida y se registraron tres hallazgos en campo, informó el comisionado local de Búsqueda, Everardo Ramírez Aguayo.

Detalló que actualmente la Comisión tiene registradas 20 fichas de personas desaparecidas correspondientes a los reportes que han sido presentados ante esta instancia. Asimismo, precisó que el acumulado histórico de personas desaparecidas en la entidad asciende a tres mil 680 casos.

Ramírez Aguayo explicó que al arranque del año se han implementado acciones de búsqueda inmediata en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que ha permitido iniciar labores de localización incluso antes de que concluya formalmente una denuncia, a diferencia de periodos anteriores cuando la información llegaba con mayor demora a la Comisión.

Indicó que estas acciones inmediatas han derivado en la localización de personas con vida, mientras que la Fiscalía ha registrado más localizaciones debido a que cuenta con sus propios mecanismos de actuación y atiende de manera directa la información que recibe.

En cuanto a la relación con los colectivos de madres buscadoras, el comisionado informó que en enero se realizó la primera reunión del año con estos grupos y que hoy 6 de febrero se llevará a cabo un nuevo encuentro. Señaló que estas reuniones mensuales tienen como finalidad informar sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y, en caso de existir, los avances en la identi ficación de personas localizadas sin vida.

Finalmente, Ramírez Aguayo señaló que se continuará con la realización de acciones de búsqueda y con las reuniones periódicas de trabajo con los colectivos, a fin de dar seguimiento a los reportes y mantener informados a los familiares de personas desaparecidas sobre los avances registrados.