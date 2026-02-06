Baja Demanda de Carreras por Inmediatez de Redes Sociales y por Cambio Demográfico, Advierten Académicos

La oportunidad de recibir remuneraciones rápidas de las redes sociales, el cambio demográfico y una mayor oferta de carreras en otras universidades e instituciones educativas está generando menos demanda de admisión en carreras ligadas a las ciencias exactas y tecnológicas y las ciencias sociales, advirtió la maestra Larissa Elizabeth Lara Ramírez, Directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara.

“Las generaciones actuales buscan la inmediatez; entonces, ven largo estudiar cuatro años para poder obtener un título y poderlo ver redituable. Las redes sociales son una alternativa y uno no está en contra de ello, pero sí es uno de los factores”.

“Otro, la diversidad de ofertas que hay en las diferentes universidades, incluso aquí en la universidad. El índice poblacional ha ido disminuyendo, también; las familias antes tenían cinco hijos, seis, ahorita uno y cuando mucho, dos. Lo estamos viendo con el número de aspirantes hacia las universidades, ése va a ser uno de los factores que también debemos de considerar a la hora de ofrecer nuestras carreras y de su diversificación”, afirmó Lara Ramírez.

El CULagos dio a conocer su oferta de licenciaturas, que incluyen las ingenierías en: Mecatrónica, Videojuegos, Industrial, Administración, y Bioquímica –única en su tipo en la Red Universitaria de esta Casa de Estudio–; así como las carreras en Humanidades, cuyo programa no es ofertado en otro centro universitario, o en Lenguas y culturas extranjeras, un programa con alta demanda en la región y que es ofertada tanto en la sede Lagos de Moreno como San Juan de los Lagos.

En cuanto a posgrados, dicho centro tiene maestrías y doctorados en Bioquímica y biomedicina; Ciencia y tecnología, y Energías renovables, algunos son parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, por lo que las y los alumnos pueden optar por una beca.

El Director de la División de Estudios de Cultura Regional del CULagos, doctor Jorge Hernández Contreras, destacó la vocación humanista que este campus ha defendido desde sus inicios y que se ha concretado al ofrecer programas como la licenciatura en Humanidades, que ha sido una de las que más ha llamado la atención y cuyas egresadas y egresados han logrado espacios en empresas locales y transnacionales, echando abajo el discurso de que las ciencias sociales no son redituables.

“Somos un centro que nos empeñamos en mantener viva esta tradición del estudio de las humanidades porque creemos en ellas y hemos visto a nuestros egresados posicionarse en buenos espacios de trabajo como gestores culturales, en museos, como docentes y en distintos espacios públicos y privados; incluso, hasta empresas tequileras han incorporado en sus filas a estudiantes de humanidades para que retraten la historia de la hacienda o de la familia, espacios que uno no pensaría que habría gente o egresados de humanidades”, explicó.

Para ofrecer nuevas carreras acordes con las necesidades de la región, el CULagos está en un proceso de reingeniería de las carreras como Mecánica eléctrica e industrial, en conjunto con otros centros universitarios metropolitanos y regionales; además de la creación de cinco nuevas licenciaturas, tres de ellas ingenierías y una en el área de ciencias de la salud, que serán puestas a consideración del Consejo General Universitario para su aprobación; así lo dio a conocer la maestra Diana Costilla López, Coordinadora de Programas Docentes del plantel.

Las personas interesadas en conocer la oferta completa del CULagos pueden consultar su página www.lagos.udg.mx.

El periodo de registro de solicitudes de admisión concluye el 28 de febrero y deben realizarse en el portal www.escolar.udg.mx. También pueden consultar sus páginas en redes sociales: Facebook e Instagram.