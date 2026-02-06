El Ayuntamiento Capitalino Impulsa Proyectos Productivos y Ecotecnologías en Rancho Nuevo

Por indicación del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, el Ayuntamiento avanza en la implementación de acciones estratégicas en la comunidad de Rancho Nuevo, enfocadas en el desarrollo sustentable, el fortalecimiento del sector agrícola y el impulso a proyectos productivos locales, informó Isaac Rivera Ruvalcaba, Director General de Medio Ambiente de la capital.

El funcionario detalló que los trabajos se desarrollan en tres ejes prioritarios. El primero consiste en la aplicación de ecotecnologías orientadas a reducir el costo de energía eléctrica en los pozos de riego, una medida que impacta directamente en la economía de las y los productores, al disminuir gastos operativos y promover prácticas más sostenibles en el uso de los recursos.

En el segundo eje, el Gobierno Municipal brinda apoyo con maquinaria para la realización de diversas labores agrícolas, lo que permite optimizar tiempos y mejorar las condiciones de trabajo en el campo. Como tercer eje y parte de estas acciones, recientemente se llevó a cabo un taller de germinación y producción de chile chiltepín, en el que se entregaron cajas germinadoras y semillas a las familias participantes.

Rivera Ruvalcaba subrayó que estas acciones representan “la punta de lanza” para replicar este modelo de trabajo en otras comunidades del municipio. Destacó también la coordinación con la delegada de Rancho Nuevo, Paola Hernández Rodríguez, con quien, dijo, se ha construido una relación de colaboración cercana y constante en beneficio de la población.

En total, cerca de 20 agricultores se verán beneficiados con estos trabajos, mientras que cinco familias participarán directamente en la producción de chile chiltepín, con la germinación de aproximadamente mil 200 plantas.

Finalmente, el director señaló que el Ayuntamiento mantiene una atención permanente a las comunidades, mediante proyectos productivos que buscan consolidarse a largo plazo, fortaleciendo la economía local y mejorando la calidad de vida de las familias.