El Ayuntamiento de Zacatecas Inaugura la Exposición “Conoce tu Patrimonio Documental”

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, dio un paso significativo en la promoción de la historia local con la instalación de la muestra “Conoce tu patrimonio documental”.

Este evento encabezado por Manuel Sánchez, titular del área de Archivo municipal contó con la presencia y el pleno acompañamiento de María del Mar de Ávila, titular de Arte y Cultura, cuya gestión fue fundamental para concretar esta sinergia con el Archivo General del Municipio.

Es importante mencionar que estas actividades y las gestiones de los cursos relacionados se llevaron a cabo en la Casa Municipal de Cultura, consolidando este recinto como el corazón de la actividad intelectual de la capital.

La exhibición tiene como objetivo central proyectar la vasta riqueza del Archivo Histórico, permitiendo que la ciudadanía aprecie de cerca documentos que son pilares de nuestra memoria colectiva.

Bajo la supervisión de María del Mar de Ávila y Manuel Sánchez, se ha diseñado un recorrido que no solo expone papeles antiguos, sino que busca despertar una verdadera cultura de respeto y salvaguarda del patrimonio.

Al situar estas acciones en la Casa Municipal de Cultura, el Ayuntamiento facilita un espacio accesible para que el interés público se traduzca en un conocimiento profundo de nuestras raíces administrativas y sociales.

La invitación permanece abierta para todos los zacatecanos que deseen visitar la exposición antes de su clausura el 28 de febrero. La participación activa de las autoridades de cultura subraya el compromiso de la administración actual por rescatar y dignificar los archivos que, a menudo, pasan desapercibidos pero que contienen la esencia de nuestra evolución como sociedad.

Con este tipo de iniciativas, se asegura que el legado documental reciba la atención necesaria para su permanencia a través de las futuras generaciones.