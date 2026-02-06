Se Entrega $18 mil Mensuales a Policías que Cumplan Todos los Requisitos: Serrano

Entre Otros, Controles de Confianza, Capacidades Básicas y Buen Desempeño

Por Gabriel Rodríguez

Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública en la capital, explicó que en su dirección de policía, todos sus elementos de ambos sexos “sí perciben alrededor de 18 mil pesos mensuales en su ingreso salarial”.

Serrano Osornio refirió lo anterior, luego de las declaraciones emitidas hace poco por el presidente del PRI en el estado, Carlos Peña Badillo, en el sentido de que “se obliga a los policías a firmar y, luego, gobierno estatal no les paga los 18 mil pesos mensuales que les prometió para este año 2026”, a lo que dijo que “eso no ocurre con mis oficiales”.

El titular policiaco indicó que “a veces suele ocurrir que se malinterpretan algunas situaciones, porque el secretariado ejecutivo no ha hecho sino mejorar las condiciones salariales de los elementos policiacos en el estado desde hace meses”.

Añadió que, en el caso de la capital, “las condiciones salariales de los elementos son mayores a los de la mayoría de los municipios, obviamente una vez cumplidos todos los requisitos, desde controles de confianza hasta otros más para el caso de evaluaciones permanentes y otros”.

Al responder de ese modo al también diputado local tricolor, Peña Badillo, Serrano Osornio refirió que, una vez cubiertas esas acreditaciones, “es como nuestros compañeros pueden acceder a ese tipo de beneficios”.

A eso, adujo que “cada año, como ya no podemos elevar el salario –a causa de que dentro de los tabuladores existen topes–, nosotros accedemos a las mejoras salariales por medio del bono por cupo que se entrega a todos aquellos elementos que hayan cumplido a ciento por ciento todos los requisitos señalados, incluidas las capacidades básicas, buen desempeño y algunas más”.

Indicó que si se cumplen todos esos requerimientos, “los oficiales tienen acceso a un bono por 10 mil pesos, que sumado al salario, da un equivalente a 18 mil pesos mensuales”.

Dijo desconocer lo que ocurre en otros municipios, “pero es claro que si dentro de ellos hay policías que no cumplen con esos perfiles, entonces no pueden acceder a ese tipo de beneficios; quiero decir que no van a poder acceder a un sueldo que requiere ciertos lineamientos y reglamentos previos para poder recibirlo”.

A final de cuentas, se trata de una corresponsabilidad entre el estado y municipios para desarrollar ese tipo de capacidades “con el fin de que los policías puedan brindar un buen servicio a la ciudadanía y así se les recompense”.

Para entregar ese tipo de beneficios, “las autoridades encargadas de seguridad a nivel estado, han desarrollado diferentes tipos de estrategias acorde a lo que nos permite la ley porque no se trata nada más de aumentar por aumentar los salarios, pues si no se cumplen antes los requisitos legales, entonces no se pueden lograr ese tipo de beneficios”, concluyó.

En el caso de la capital, dicho beneficio fue firmado el pasado mes de junio y a partir de él, los gobiernos estatal y municipal, aportan por mitades ese tipo de estímulos para una corporación que, como la zacatecana, tiene alrededor de 197 elementos.