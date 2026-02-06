Solución “Objetiva, sin Caprichos, con Voluntad Política”, Pide el SNTSA a Reyes Mugüerza

“Que Haga Conciencia y Tenga Empatía con Personal de Salud”

Por Nallely de León Montellano

Trabajadoras y trabajadores del sector salud, agremiados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y la toma de diversas oficinas estatales si las autoridades no dan una respuesta concreta a más tardar hoy viernes 6 de febrero, respecto al pago del Programa de Profesionalización para personal de enfermería y trabajo social.

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 sostuvo que, ante la falta de cumplimiento a acuerdos previamente establecidos, continúan tomadas algunas recaudaciones de rentas, oficinas de Finanzas y el complejo de Ciudad Administrativa, como medida de presión para que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad con el personal de salud.

Durante su posicionamiento, expuso que el con􀃀icto se mantiene por la negativa estatal a cubrir el pago correspondiente a la profesionalización de plazas estatales, pese a que en los convenios firmados en el marco de la transición al IMSS-Bienestar se establece que, mientras no concluya el proceso de transferencia, el Gobierno del Estado sigue siendo responsable de la relación laboral y de prestaciones adicionales.

La dirigencia sindical insistió en que el problema no es la inexistencia del derecho, sino la dilación administrativa para conciliar plantillas, corregir anexos y formalizar ajustes que permitan reconocer la promoción compensada de categorías, sin crear nuevas plazas.

En ese contexto, se le cuestionó sobre el argumento que ha sostenido el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien ha reiterado que “no hay dinero” para cubrir el programa, además de referir públicamente una cifra de 200 millones de pesos como el costo de la prestación.

Ante ello, la secretaria general respondió que no entiende de dónde sale ese cálculo y evitó atribuirlo a una falta de disposición directa, pero señaló que lo que sí observa es información incorrecta que estaría llegando al Gobierno del Estado sobre el tema.

“Yo ya les leí a ustedes los preceptos jurídicos, ya les dije cómo se puede”, sostuvo, al reiterar que existen rutas técnicas y jurídicas para destrabar el pago, y que la prestación es legítima en términos de derechos adquiridos. También afirmó que no se trata de dádivas, sino de un ajuste remunerativo derivado de la profesionalización.

Además, explicó que en reuniones nacionales recientes se planteó una “ventana de oportunidad” para las entidades, donde se advirtió que habrá un tercer convenio modificatorio y que los estados deberán presentar conciliaciones completas y datos correctos para que se integre una bolsa común de recursos. En ese escenario, sostuvo que Zacatecas debe alinear su información y enviar anexos con nombres y categorías correctas para que el proceso avance.

Como parte de las acciones, dio a conocer el contenido del documento enviado al secretario general de Gobierno, en el que le solicita que “haga conciencia”, que tenga empatía con el personal de enfermería y trabajo social y que siente a las partes de manera urgente, para buscar una solución “objetiva, sin caprichos, con voluntad política”.

La dirigente sindical reiteró que las movilizaciones no buscan frenar la atención médica y que hospitales y centros de salud continúan operando, aunque con sobrecargas y carencias. Sin embargo, advirtió que, si no hay respuesta dentro del plazo señalado, podrían escalar las acciones, incluyendo medidas como un eventual “brazos caídos” en hospitales generales y comunitarios.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad zacatecana a solidarizarse con el personal de salud y subrayó que la exigencia es el cumplimiento de derechos laborales, en un contexto donde, además de la falta de pago, persisten problemas de insumos y condiciones de trabajo en unidades médicas.