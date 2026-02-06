Viernes 13, Fecha Límite Para que Autoridades Cumplan Acuerdos con el Magisterio Zacatecano

De lo Contrario, Habrá Paro de Labores: Frausto Orozco

Por Nallely de León Montellano

En rueda de prensa, el secretario general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Filiberto Frausto Orozco, informó que el próximo viernes 13 de febrero es el plazo límite para que las autoridades cumplan los acuerdos establecidos con el magisterio zacatecano, de lo contrario, se activaría un paro de labores a partir del lunes 16 de febrero en escuelas de la entidad.

El dirigente sindical explicó que el pasado martes 3 de febrero se llevó a cabo una mesa tripartita en la Ciudad de México con autoridades federales y estatales, en la que se revisó el avance de los compromisos asumidos desde septiembre de 2025, particularmente aquellos relacionados con recursos económicos pendientes.

Durante dicho encuentro, señaló, se percibió una actitud de apertura por parte de las autoridades educativas, quienes se compro- metieron a que los recursos necesarios para atender las demandas del magisterio estén garantizados a más tardar el 13 de febrero.

Como parte del seguimiento, se acordó una nueva mesa tripartita para el próximo martes 10 de febrero, nuevamente en la Ciudad de México, la cual será determinante para evaluar si existen condiciones reales para evitar la suspensión de actividades en los centros escolares.

Frausto Orozco subrayó que, en caso de que se cumpla lo pactado en esa fecha, el sindicato no tendría motivo para avanzar hacia el paro anunciado. Sin embargo, advirtió que, de no concretarse los acuerdos, el magisterio hará uso de los mecanismos de presión previstos en su plan de acción, iniciando con la suspensión de clases el lunes 16 de febrero.

Detalló que a la próxima mesa de negociación acudirá la comisión representativa de la Sección 34, acompañada por alrededor de 200 docentes que permanecerán atentos al desarrollo de las negociaciones, como parte de una estrategia de seguimiento y respaldo colectivo.

Finalmente, el líder sindical reiteró que el objetivo del magisterio no es afectar a las y los estudiantes, sino exigir el cumplimiento de compromisos previamente firmados, señalando que la estabilidad en el sector educativo depende de que las autoridades respondan con hechos y no únicamente con declaraciones.