DIF Estatal Lleva Servicios de Salud y Apoyos Gratuitos a Cosío

Con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos y atención integral a las familias del municipio de Cosío, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizará una Brigada Médica este 7 de febrero a las 9:00 horas en la velaria del Jardín Juárez, en la cabecera municipal.

Así lo dio a conocer la primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, quien informó que la población podrá acceder sin costo a una amplia gama de servicios, como medicina general, enfermería, odontología, optometría, psicología, nutrición, terapia física, así como entrega de medicamentos y lentes de descanso, lo que representa una oportunidad para atender la salud sin necesidad de trasladarse a otros municipios o realizar gastos adicionales.

Además, las y los interesados podrán inscribirse al Programa “Sonrisas Gigantes”, dirigido a personas adultas mayores que requieren prótesis dentales; también se brindará asesoría jurídica, gestión social, trabajo social, atención a la discapacidad, dinámicas para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, corte de cabello y actividades recreativas para toda la familia.

Jiménez Esquivel destacó que para la gobernadora Tere Jiménez es prioritario acercar estos apoyos a todos los municipios, especialmente a quienes no cuentan con seguridad social, para que puedan recibir atención de primer nivel y acceder a programas que mejoren su calidad de vida.

Finalmente, la presidenta del DIF Estatal hizo un llamado a las y los habitantes de Cosío a asistir y aprovechar esta jornada gratuita, pensada para ellos y sus familias.