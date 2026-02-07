Ayuntamiento de Zacatecas Acelera Soluciones de Vivienda: más de mil Hogares en Marcha al Integrarse al Programa Vivienda para el Bienestar

El Ayuntamiento de Zacatecas dio un paso decisivo para atender una de las principales necesidades de la población: el acceso a una vivienda digna. Por primera vez, la capital participó en la reunión número 16 de la Mesa Técnica del Programa Vivienda para el Bienestar, donde se revisaron los asuntos pendientes por municipio para impulsar acciones habitacionales en beneficio directo de las familias zacatecanas.

A la sesión asistió el director de Desarrollo Urbano y Patrimonio Municipal, Carlos Emilio Ramírez Valtierra, en representación del presidente municipal, Miguel Varela, quien previamente realizó gestiones ante oficinas centrales en la Ciudad de México. Estas acciones permitieron la incorporación formal de Zacatecas Capital a esta estrategia nacional orientada a reducir el rezago habitacional.

En el encuentro participaron autoridades municipales y dependencias federales como CONAVI, FOVISSSTE, INFONAVIT, SEDATU e INSUS, quienes revisaron proyectos en marcha y nuevas propuestas, priorizando alternativas para que más personas puedan acceder a un patrimonio.

Durante la reunión se confirmó la aprobación de los predios presentados por el municipio, los cuales recibieron un identificador oficial (ID), lo que permitirá avanzar a la integración de expedientes técnicos y al desarrollo de proyectos habitacionales.

El director Carlos Ramírez destacó que este programa representa una oportunidad real para cientos de familias, ya que contempla viviendas con costos inferiores a los 600 mil pesos, facilitando el acceso a personas con bajo puntaje crediticio, trabajadores que hoy no alcanzan un crédito suficiente y familias que han visto alejarse la posibilidad de tener casa propia.

De acuerdo con información presentada ante instancias federales, cerca de 5 mil familias en Zacatecas Capital carecen de patrimonio. Frente a esta realidad, se proyecta una primera etapa de más de mil viviendas, consolidando un esfuerzo sin precedentes para abatir el déficit habitacional mediante diversas modalidades de financiamiento y subsidio.

El funcionario municipal subrayó que garantizar el derecho a la vivienda es fundamental para la estabilidad social, por lo que el Ayuntamiento se compromete a agilizar procesos administrativos y brindar acompañamiento técnico, a fin de que más familias puedan acceder a un hogar propio de manera ordenada y segura.