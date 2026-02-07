Impulsará DIF Capital Acciones a Favor de la Inclusión Educativa y Social de Personas con Síndrome de Down

Con la encomienda de la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF Zacatecas, Karla Estrada, de impulsar acciones a favor de la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, Mitzia Peláez, directora de DIF sostuvo una reunión con madres de familia de las y los beneficiarios de la sala Down de esta institución.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales relacionados con la inclusión educativa real, entre ellos el significado de la inclusión, los derechos de las personas con discapacidad, las responsabilidades de las familias y las acciones a seguir ante la negativa de inclusión por parte de instituciones educativas.

En este sentido se tiene como objetivo fortalecer la orientación y el acompañamiento a las familias, para intercambiar ideas que permitan implementar acciones que promuevan la autonomía y visibilicen las capacidades que tienen para lograr y fortalecer su inclusión en diversos espacios sociales.

Por su parte, Mitzia Peláez, aseguró que se continuará trabajando bajo la encomienda del alcalde Miguel Varela, para impulsar acciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas con alguna discapacidad, “en este sentido seguiremos haciendo equipo con las madres y padres de familia para generar acciones y oportunidades que son fundamentales para el desarrollo e inclusión social de este sector en diferentes ámbitos de la vida”.

Asimismo, la encargada de la sala Down, la maestra Gabriela Margarita Bermeo Carrillo, destacó y agradeció la apertura y disposición de la directora Mitzia Peláez, quien escuchó de manera atenta las inquietudes y propuestas expresadas por las madres de familia, manifestando su interés en impulsar nuevos proyectos y acciones que favorezcan la inclusión, participación y desarrollo de jóvenes y adultos con síndrome de Down.

Este encuentro permitió fortalecer la comunicación, generar confianza y reafirmar el compromiso del equipo de DIF Municipal con una atención inclusiva, cercana y enfocada en el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.